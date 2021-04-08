https://ria.ru/20210408/migranty-1727310702.html
Число россиян, негативно относящихся к мигрантам, выросло на 7,5 процента
Число россиян, негативно относящихся к мигрантам, выросло на 7,5 процента
Жители России по итогам 2020 года стали хуже относиться к мигрантам, что осложняет межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T09:32
2021-04-08T09:32
2021-04-08T16:46
россия
магомедсалам магомедов
новосибирск
общество
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НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. Жители России по итогам 2020 года стали хуже относиться к мигрантам, что осложняет межнациональные отношения, много детей иностранцев находятся вне российской системы образования, заявил в четверг замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.Магомедов в Новосибирске проводит ежегодный окружной семинар-совещание "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".По словам замглавы администрации президента России, в Сибири ситуация схожа с общероссийской: здесь 22,3 процента жителей негативно относятся к мигрантам. Он отметил, что формирование этнических анклавов, прежде всего из состава трудовых мигрантов и членов их семей, способствует не только криминализации общества, но и создает благоприятную почву для проявления национализма, ксенофобии и провоцирования конфликтов с местным коренным населением.Он также привел данные МВД России, согласно которым в 2020 году в России зафиксировано пребывание почти 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан, при этом в систему российского школьного образования включены только 140 тысяч детей.
https://ria.ru/20210330/migranty-1603477548.html
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