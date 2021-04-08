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Илон Маск поменял мнение о вакцинах от COVID-19
Илон Маск поменял мнение о вакцинах от COVID-19
Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:12
2021-04-08T17:24
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет.В сентябре прошлого года Маск рассказал в подкасте Sway газеты New York Times, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID не угрожает ему и его детям. В прошлом году Маск говорил, что переболел коронавирусом.Ранее Маск выступал с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19, и назвал глупостью панику из-за коронавируса.
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илон маск, здоровье - общество, сша, общество, в мире

Илон Маск поменял мнение о вакцинах от COVID-19

15:12 08.04.2021 (обновлено: 17:24 08.04.2021)
 
© REUTERS / Mike BlakeГенеральный директор Tesla Илон Маск
Генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет.
В сентябре прошлого года Маск рассказал в подкасте Sway газеты New York Times, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID не угрожает ему и его детям. В прошлом году Маск говорил, что переболел коронавирусом.
"Хочу уточнить, я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. Только в редких случаях появляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью (инъекции - ред) EpiPen", - написал Маск в Twitter.
Ранее Маск выступал с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19, и назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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