https://ria.ru/20210408/mask-1727385214.html

Илон Маск поменял мнение о вакцинах от COVID-19

Илон Маск поменял мнение о вакцинах от COVID-19

Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:12

2021-04-08T15:12

2021-04-08T17:24

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет.В сентябре прошлого года Маск рассказал в подкасте Sway газеты New York Times, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID не угрожает ему и его детям. В прошлом году Маск говорил, что переболел коронавирусом.Ранее Маск выступал с серией заявлений, призывающих к скорейшей отмене ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19, и назвал глупостью панику из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210407/vaktsinatsiya-1604433285.html

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илон маск, здоровье - общество, сша, общество, в мире