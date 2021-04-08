https://ria.ru/20210408/ledniki-1727258529.html

Ученые обнаружили угрозу обрушения шельфовых ледников Антарктиды

Ученые обнаружили угрозу обрушения шельфовых ледников Антарктиды

Новое исследование показало, что более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться в море, если глобальные температуры вырастут на четыре... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:00

2021-04-08T16:00

2021-04-08T16:00

наука

ледники

земля - риа наука

антарктида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599235625_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_362a84807f27c3dad94d080765b75d2c.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Новое исследование показало, что более трети площади шельфовых ледников Антарктики могут обрушиться в море, если глобальные температуры вырастут на четыре градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По оценкам авторов, если удастся удержать повышение температуры на уровне целевого показателя Парижского соглашения в два градуса, площадь, подверженная риску обрушения будет вдвое меньше, что позволит избежать катастрофического роста уровня моря. Статья с результатами опубликована в журнале Geophysical Research Letters.Британские ученые из Редингского университета, используя современные методы моделирование регионального климата с высоким разрешением, построили прогнозную модель воздействия повышенного таяния и стока воды на стабильность шельфовых ледников, окружающих Антарктиду. Авторы обнаружили, что при повышении температур на планете на четыре градуса Цельсия риску дестабилизации будут подвержены 34 процента всех шельфовых ледников Антарктики, включая 67 шельфовых ледников Антарктического полуострова. Исследователи определили, что самому высокому риску подвергается ледник Ларсен С — крупнейший шельфовый ледник Антарктического полуострова. В 2017 году от него уже откололся огромный айсберг, уменьшив площадь ледника на 12 процентов. Также в группу риска из-за своего географического положения и значительного прогнозируемого стока попадают ледники Шеклтона, Пайн-Айленд и Уилкинса. Каждое лето на поверхности шельфовых ледников тает лед, вода стекает в трещины и собирается в воздушных полостях в толще снега, где зимой снова замерзает. Однако в те годы, когда летом тает много льда, вода течет по трещинам на поверхности ледников, углубляя и расширяя их, пока в конечном итоге они не превратятся в разломы, которые расколют ледник."Мы знаем, что, когда растаявший лед накапливается на поверхности шельфовых ледников, он может привести к их резкому разрушению и обрушению, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования, метеоролога Эллы Гилберт (Ella Gilbert). — Предыдущие исследования дали нам общую картину с точки зрения прогноза сокращения антарктических шельфовых ледников, а в новом исследовании мы используем новейшие методы моделирования, чтобы выявить детали и обеспечить более точные прогнозы".Ученые считают — если на поверхности шельфового ледника регулярно собирается вода, вероятно его обрушение. Именно это произошло с шельфовым ледником Ларсен В в 2002 году, который раскололся после нескольких теплых лет подряд. Его обрушение спровоцировало движение континентальных ледников в сторону моря, куда в результате обрушились миллиарды тонн льда."Шельфовые ледники — важные буферы, препятствующими свободному течению ледников с суши в океан, что вызывает повышение уровня моря. Если температура будет продолжать расти нынешними темпами, мы можем потерять в ближайшие десятилетия больше антарктических шельфовых ледников, чем когда бы то ни было. Полученные данные подчеркивают важность ограничения роста глобальной температуры, если мы хотим избежать наихудших последствий изменения климата", — отмечает доктор Гилберт.

https://ria.ru/20201111/antarktida-1584158371.html

https://ria.ru/20210121/antarktida-1593980316.html

антарктида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ледники, земля - риа наука, антарктида