https://ria.ru/20210408/krym-1727325613.html
Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ
Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ
Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:58
2021-04-08T10:58
2021-04-08T11:20
россия
европейский суд по правам человека
симферополь
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов."Относительно привлечения Украины к международно-правовой ответственности, то мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека. У нас очень много людей, в том числе предпринимателей, которые пострадали от водной блокады. Их права были нарушены Украиной", - сказал РИА Новости Трофимов.По его словам, жалобы в ЕСПЧ будут адресованы как государству Украина, так и представителям ее органов власти."Жалоба будет подаваться юридическими и физическими лицами, местом проживания и расположения которых является Республика Крым", - уточнил собеседник агентства.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210408/krym-1727301952.html
https://ria.ru/20210408/blokada-1727298194.html
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россия, европейский суд по правам человека, симферополь, республика крым, украина, в мире