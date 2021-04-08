https://ria.ru/20210408/krym-1727325613.html

Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ

Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ

Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:58

2021-04-08T10:58

2021-04-08T11:20

россия

европейский суд по правам человека

симферополь

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов."Относительно привлечения Украины к международно-правовой ответственности, то мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека. У нас очень много людей, в том числе предпринимателей, которые пострадали от водной блокады. Их права были нарушены Украиной", - сказал РИА Новости Трофимов.По его словам, жалобы в ЕСПЧ будут адресованы как государству Украина, так и представителям ее органов власти."Жалоба будет подаваться юридическими и физическими лицами, местом проживания и расположения которых является Республика Крым", - уточнил собеседник агентства.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210408/krym-1727301952.html

https://ria.ru/20210408/blokada-1727298194.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский суд по правам человека, симферополь, республика крым, украина, в мире