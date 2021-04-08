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Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ
Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ
Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:58
2021-04-08T11:20
россия
европейский суд по правам человека
симферополь
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов."Относительно привлечения Украины к международно-правовой ответственности, то мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека. У нас очень много людей, в том числе предпринимателей, которые пострадали от водной блокады. Их права были нарушены Украиной", - сказал РИА Новости Трофимов.По его словам, жалобы в ЕСПЧ будут адресованы как государству Украина, так и представителям ее органов власти."Жалоба будет подаваться юридическими и физическими лицами, местом проживания и расположения которых является Республика Крым", - уточнил собеседник агентства.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210408/krym-1727301952.html
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россия
симферополь
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россия, европейский суд по правам человека, симферополь, республика крым, украина, в мире

Жалобу из-за водной блокады Крыма подадут в ЕСПЧ

10:58 08.04.2021 (обновлено: 11:20 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.
"Относительно привлечения Украины к международно-правовой ответственности, то мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека. У нас очень много людей, в том числе предпринимателей, которые пострадали от водной блокады. Их права были нарушены Украиной", - сказал РИА Новости Трофимов.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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По его словам, жалобы в ЕСПЧ будут адресованы как государству Украина, так и представителям ее органов власти.
"Жалоба будет подаваться юридическими и физическими лицами, местом проживания и расположения которых является Республика Крым", - уточнил собеседник агентства.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
РоссияЕвропейский суд по правам человекаСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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