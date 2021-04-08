В Волгоградской области задержали криминального авторитета
10:41 08.04.2021 (обновлено: 13:30 08.04.2021)
© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиВ Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии
© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала криминального авторитета, около года назад "получившего" Волгоградскую область, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии <…> Летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в городе Анталья Турецкой Республики, мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 60-летний подозреваемый был задержан у себя дома при силовой поддержке Росгвардии. Мужчина ранее судим, в том числе и за тяжкие преступления, всего в заключении провел 20 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
По информации пресс-службы Волгоградского областного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста до 31 мая.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.
1 февраля, 18:31В Кабардино-Балкарии задержали криминального авторитета