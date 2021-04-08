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В Волгоградской области задержали криминального авторитета
В Волгоградской области задержали криминального авторитета
Полиция задержала криминального авторитета, около года назад "получившего" Волгоградскую область, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:41
2021-04-08T13:30
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
анталья (провинция)
волгоградский областной суд
владимир колокольцев
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала криминального авторитета, около года назад "получившего" Волгоградскую область, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону."В Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии &lt;…&gt; Летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в городе Анталья Турецкой Республики, мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что 60-летний подозреваемый был задержан у себя дома при силовой поддержке Росгвардии. Мужчина ранее судим, в том числе и за тяжкие преступления, всего в заключении провел 20 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".По информации пресс-службы Волгоградского областного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста до 31 мая.Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602595773.html
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россия
анталья (провинция)
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, анталья (провинция), волгоградский областной суд, владимир колокольцев, волгоградская область, происшествия

В Волгоградской области задержали криминального авторитета

10:41 08.04.2021 (обновлено: 13:30 08.04.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиВ Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии
В Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 8 апр — РИА Новости. Полиция задержала криминального авторитета, около года назад "получившего" Волгоградскую область, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Волгограде задержан местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии <…> Летом 2020 года на встрече криминальных авторитетов, проходившей в городе Анталья Турецкой Республики, мужчина занял высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области и впоследствии распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона", — говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что 60-летний подозреваемый был задержан у себя дома при силовой поддержке Росгвардии. Мужчина ранее судим, в том числе и за тяжкие преступления, всего в заключении провел 20 лет. Возбуждено уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
По информации пресс-службы Волгоградского областного суда, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста до 31 мая.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, которая предполагает до 15 лет лишения свободы.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ГУМВДАнталья (провинция)Волгоградский областной судВладимир КолокольцевВолгоградская областьПроисшествия
 
 
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