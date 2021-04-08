https://ria.ru/20210408/kreml-1727352782.html

Кремль назвал слова Лаврова о "тупой линии" Вашингтона меткими

Кремль назвал слова Лаврова о "тупой линии" Вашингтона меткими

Глава МИД Сергей Лавров, ранее назвавший тупой линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:48

2021-04-08T12:48

2021-04-08T13:16

россия

сергей лавров

атлантический совет

сергей рябков

джо байден

сша

москва

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, ранее назвавший тупой линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Лавров в четверг во время выступления в Казахстане заметил, что "даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились".Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ. В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.В Вашингтоне также заявляют об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Москву объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе, добавив, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.

https://ria.ru/20210408/otnosheniya-1727351920.html

https://ria.ru/20210408/kiev-1727351150.html

россия

сша

москва

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, атлантический совет , сергей рябков, джо байден, сша, москва, вашингтон (город), в мире