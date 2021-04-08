Кремль назвал слова Лаврова о "тупой линии" Вашингтона меткими
12:48 08.04.2021 (обновлено: 13:16 08.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств в широком состав
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров, ранее назвавший тупой линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Лавров в четверг во время выступления в Казахстане заметил, что "даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились".
"Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, и считают ли, что именно в таких выражениях нужно оценивать политику США.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские атаки и якобы вмешательство в выборы, в которых США обвиняют РФ. В России не раз отвергали все эти обвинения, называя их бездоказательными.
В Вашингтоне также заявляют об эскалации "российской агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Москву объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости во вторник, что американской стороне даны пояснения на прошлой неделе, добавив, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученными пояснениями.