https://ria.ru/20210408/kravchuk-1727294530.html

Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"

Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T02:49

2021-04-08T02:49

2021-04-08T02:53

россия

дмитрий гордон

леонид кравчук

украина

в мире

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Кравчук заявил о готовности лично застрелить парашютистов с флагами России

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".Экс-президент рассказал, что у него есть дома боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны.После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".После чего экс-президент обратился к своим врагам и призвал их обходить его дом, так как он "сам себя охраняет".

https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html

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россия, дмитрий гордон, леонид кравчук, украина, в мире