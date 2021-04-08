https://ria.ru/20210408/kravchuk-1727294530.html
Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T02:49
2021-04-08T02:49
2021-04-08T02:53
россия
дмитрий гордон
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украина
в мире
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Кравчук заявил о готовности лично застрелить парашютистов с флагами России
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".Экс-президент рассказал, что у него есть дома боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны.После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".После чего экс-президент обратился к своим врагам и призвал их обходить его дом, так как он "сам себя охраняет".
https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html
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россия, дмитрий гордон, леонид кравчук, украина, в мире
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
в эфире телеканала "Украина 24
" положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона
о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".
Экс-президент рассказал, что у него есть дома боевое оружие, которое он применит лично, даже несмотря на наличие у него охраны.
"Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал — он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью", — сказал Кравчук.
После такой эмоциональной реплики Гордон спросил бывшего украинского лидера, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами".
"Использую обязательно", — ответил Кравчук.
После чего экс-президент обратился к своим врагам и призвал их обходить его дом, так как он "сам себя охраняет".