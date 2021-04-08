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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210408/koran-1727448684.html
В Татарстане отреагировали на критику о толковании Корана
В Татарстане отреагировали на критику о толковании Корана
В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Республики Татарстан уже давали разъяснения спорного тезиса из опубликованного ранее толкования Корана – вопрос касался... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T22:04
2021-04-08T22:04
религия и мировоззрение
религия
россия
камиль самигуллин
равиль гайнутдин
роман силантьев
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Республики Татарстан уже давали разъяснения спорного тезиса из опубликованного ранее толкования Корана – вопрос касался допустимости для верующих "испрашивать помощь у мертвых", заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин направил обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в котором фактически обвинил муфтия республики Камиля Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и приверженности "маргинальной турецкой секте Исмаил-ага" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики". Поводом для его обращения, опубликованного на сайте СМР, стал резонанс, вызванный тафсиром (толкованием Корана), который был издан на татарском языке под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан в 2019 году. По мнению Гайнутдина, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, "есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты".Как рассказали в пресс-службе ДУМ Республики Татарстан, история с толкованием книги не нова. "В книге была сноска, пояснение, где говорилось о испрашивании помощи у мертвых. Трактовали ее двояко, и поэтому мы решили, что требуется дополнительное разъяснение, которое было дано в феврале. И Камиль Самигуллин выступал, и ученых привлекали, они давали разъяснения. Казалось бы, закрыли тему", - сказали в пресс-службе.В феврале Камиль Самигуллиин в своем Telegram-канале уже давал разъяснения по спорному положению в книге, изданной в республиканском муфтияте. По его словам, заявления о том, что авторы перевода призывают к ширку (многобожие, язычество – ред.) – это клевета на него "и на весь коллектив, работавший над изданием "Калям Шариф". Он привел мнение шейха Сайф аль-Асри о спорном положении в изданном толковании Корана и заявил, что разделяет его. Так, отмечает Сайф аль-Асри, выражение "если вы отчаетесь в делах, просите помощи у обитателей могил" не является хадисом Пророка. По словам богослова, оно означает следующее: "если вас постигнет отчаянье, дела придут в расстройство, вас одолеет жадность, любовь к славе и мирским благам, то просите/ищите помощи у обитателей могил, то есть посмотрите на их положение - они покинули мир страстей, оставили позади все желания, и нет у них в могилах ни спутника, ни друга, кроме их праведных дел".Как пояснил в беседе с РИА Новости исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, обвинения в адрес муфтия Татарстана "носят голословный характер", а "для Камиля Самигуллина это письмо (ДУМ РФ – ред.) не повлечет негативных последствий". "Есть моменты, которые можно понимать двояко. Поскольку возникли вопросы, в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан это разъяснили. И традиционные мусульмане эти разъяснения приняли без возражений", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210408/muftiy-1727421954.html
https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html
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религия, россия, камиль самигуллин, равиль гайнутдин, роман силантьев, республика татарстан (татарстан)

В Татарстане отреагировали на критику о толковании Корана

22:04 08.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) Республики Татарстан уже давали разъяснения спорного тезиса из опубликованного ранее толкования Корана – вопрос касался допустимости для верующих "испрашивать помощь у мертвых", заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин направил обращение президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в котором фактически обвинил муфтия республики Камиля Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и приверженности "маргинальной турецкой секте Исмаил-ага" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики". Поводом для его обращения, опубликованного на сайте СМР, стал резонанс, вызванный тафсиром (толкованием Корана), который был издан на татарском языке под руководством председателя ДУМ Республики Татарстан в 2019 году. По мнению Гайнутдина, трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, "есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты".
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
Вчера, 18:15Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстана ответил на обвинения в неверном толковании Корана
Как рассказали в пресс-службе ДУМ Республики Татарстан, история с толкованием книги не нова. "В книге была сноска, пояснение, где говорилось о испрашивании помощи у мертвых. Трактовали ее двояко, и поэтому мы решили, что требуется дополнительное разъяснение, которое было дано в феврале. И Камиль Самигуллин выступал, и ученых привлекали, они давали разъяснения. Казалось бы, закрыли тему", - сказали в пресс-службе.
В феврале Камиль Самигуллиин в своем Telegram-канале уже давал разъяснения по спорному положению в книге, изданной в республиканском муфтияте. По его словам, заявления о том, что авторы перевода призывают к ширку (многобожие, язычество – ред.) – это клевета на него "и на весь коллектив, работавший над изданием "Калям Шариф". Он привел мнение шейха Сайф аль-Асри о спорном положении в изданном толковании Корана и заявил, что разделяет его. Так, отмечает Сайф аль-Асри, выражение "если вы отчаетесь в делах, просите помощи у обитателей могил" не является хадисом Пророка. По словам богослова, оно означает следующее: "если вас постигнет отчаянье, дела придут в расстройство, вас одолеет жадность, любовь к славе и мирским благам, то просите/ищите помощи у обитателей могил, то есть посмотрите на их положение - они покинули мир страстей, оставили позади все желания, и нет у них в могилах ни спутника, ни друга, кроме их праведных дел".
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 15:57Религия и мировоззрение
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
Как пояснил в беседе с РИА Новости исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев, обвинения в адрес муфтия Татарстана "носят голословный характер", а "для Камиля Самигуллина это письмо (ДУМ РФ – ред.) не повлечет негативных последствий". "Есть моменты, которые можно понимать двояко. Поскольку возникли вопросы, в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан это разъяснили. И традиционные мусульмане эти разъяснения приняли без возражений", - заключил собеседник агентства.
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияКамиль СамигуллинРавиль ГайнутдинРоман СилантьевРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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