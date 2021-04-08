https://ria.ru/20210408/koran-1727406098.html
Глава СМР обвинил муфтия Татарстана в "сектантском толковании" Корана
Глава СМР обвинил муфтия Татарстана в "сектантском толковании" Корана
Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин направил обращение главе Татарстана Рустаму... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:52
2021-04-08T16:52
2021-04-08T16:52
религия и мировоззрение
россия
камиль самигуллин
равиль гайнутдин
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин направил обращение главе Татарстана Рустаму Минниханову, в котором фактически обвинил муфтия республики Камиля Самигуллина в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства".Муфтий Гайнутдин полагает, что трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, изданном ДУМ РТ в 2019 году, "есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана"."Положения, противоречащие классическому доктринальному пониманию ислама, и ранее включались в литературу издательского дома "Хузур" при ДУМ Республики Татарстан, но никогда ранее они не появлялись в толковании Корана", - отметил Гайнутдин.В обращении к Минниханову он также выразил сожаление, что "несмотря на множество мусульманских учебных заведений, во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа – признанное и изучаемое во всем мире". "Вместо этого ставка сделана на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбул", - написал Гайнутдин.Он призвал президента "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Республики Татарстан, не допустить ухода духовенства Татарстана из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения".
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россия, камиль самигуллин, равиль гайнутдин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Председатель Духовного управления мусульман России
(ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин
направил обращение главе Татарстана Рустаму Минниханову
, в котором фактически обвинил муфтия республики Камиля Самигуллина
в издании толкования Корана с "ошибкой доктринального характера" и призвал "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства".
"Поводом для моего обращения к вам является последний скандал, разразившийся вокруг тафсира — толкования священного Корана, изданного на татарском языке под руководством председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Ни у кого из серьезных ученых и экспертов нет сомнений в том, что ошибка доктринального характера, вокруг которой возникли ожесточенные споры в мусульманской среде, была преднамеренной", - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте ДУМ РФ
Муфтий Гайнутдин полагает, что трактовка исламских положений, представленная в данном тафсире, изданном ДУМ РТ в 2019 году, "есть ни что иное, как грубая попытка внедрить в татароязычное духовное пространство учение маргинальной турецкой секты Исмаил-ага, к числу приверженцев которой принадлежит нынешний муфтий Татарстана".
"Положения, противоречащие классическому доктринальному пониманию ислама, и ранее включались в литературу издательского дома "Хузур" при ДУМ Республики Татарстан
, но никогда ранее они не появлялись в толковании Корана", - отметил Гайнутдин.
В обращении к Минниханову он также выразил сожаление, что "несмотря на множество мусульманских учебных заведений, во всей республике на нашлось грамотного религиозного деятеля на пост председателя ДУМ Республики Татарстан, который в своем служении опирался бы на традицию, духовное и научное богатство татарского народа – признанное и изучаемое во всем мире". "Вместо этого ставка сделана на адепта братства, фактически протаскивающего и внедряющего в сознание татар сектантское мышление, актуальное в пределах небольшого квартала города Стамбул", - написал Гайнутдин.
Он призвал президента "не допустить размывания и расшатывания духовного пространства Республики Татарстан, не допустить ухода духовенства Татарстана из русла срединного ислама в те или иные сектантские школы и течения".