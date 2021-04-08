https://ria.ru/20210408/karabakh-1727423227.html

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию в Карабахе с учетом... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:22

2021-04-08T18:22

2021-04-08T18:29

россия

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидеры обсудили ситуацию в Карабахе с учетом российско-армянских переговоров 7 апреля, сообщает пресс-служба Кремля."Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года. В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля сего года в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", - говорится в сообщении."Условлено об активизации контактов в различных форматах", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210407/stabilnost-1727217448.html

россия

азербайджан

армения

нагорный карабах

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россия, азербайджан, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, в мире