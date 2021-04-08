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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210408/kaliningrad-1727408918.html
В отелях Калининграда и области почти закончились места
В отелях Калининграда и области почти закончились места
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что регион пользуется большим спросом у туристов, а места в гостиницах практически... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:25
2021-04-08T17:25
горячие туры
туры
путешествия
отдых на море
туризм
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россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что регион пользуется большим спросом у туристов, а места в гостиницах практически закончились.Ранее опрошенные РИА Новости представители туроператоров рассказали, что путевки, приобретенные в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка в России, пользуются большой популярностью среди путешественников. По их мнению, места на российских курортах могут закончится быстрее, чем средства, выделенные правительством России на программу."Места в гостиницах Калининградской области уже практически закончились. Насколько я понимаю, у нас очень активно раскупается лето, уровень загрузки сейчас превышает 65 процентов, а в Калининграде подходит к цифре 80 процентов. То есть мы видим, что интерес у туристов очень большой, и не только в сезон", — сказал Алиханов."Программа кешбэка, конечно, сыграла тут свою роль, это такой хороший дополнительный стимул, бонус для семей, особенно путешествующих с детьми. И мы надеемся, что она будет все-таки работать и дальше. И очень рады, что наш регион попал в эту программу", — добавил губернатор.С 2020 года в России работает специальная программа — туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку.
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В отелях Калининграда и области почти закончились места

17:25 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Кёнигсбергский кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде
Вид на Кёнигсбергский кафедральный собор и остров Кнайпхоф (остров Иммануила Канта) в Калининграде - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что регион пользуется большим спросом у туристов, а места в гостиницах практически закончились.
Ранее опрошенные РИА Новости представители туроператоров рассказали, что путевки, приобретенные в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка в России, пользуются большой популярностью среди путешественников. По их мнению, места на российских курортах могут закончится быстрее, чем средства, выделенные правительством России на программу.
"Места в гостиницах Калининградской области уже практически закончились. Насколько я понимаю, у нас очень активно раскупается лето, уровень загрузки сейчас превышает 65 процентов, а в Калининграде подходит к цифре 80 процентов. То есть мы видим, что интерес у туристов очень большой, и не только в сезон", — сказал Алиханов.
"Программа кешбэка, конечно, сыграла тут свою роль, это такой хороший дополнительный стимул, бонус для семей, особенно путешествующих с детьми. И мы надеемся, что она будет все-таки работать и дальше. И очень рады, что наш регион попал в эту программу", — добавил губернатор.
С 2020 года в России работает специальная программа — туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку.
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