https://ria.ru/20210408/kaliningrad-1727408918.html

В отелях Калининграда и области почти закончились места

В отелях Калининграда и области почти закончились места

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что регион пользуется большим спросом у туристов, а места в гостиницах практически... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T17:25

2021-04-08T17:25

2021-04-08T17:25

горячие туры

туры

путешествия

отдых на море

туризм

куда можно лететь

куда поехать

куда поехать в выходные

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579624267_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_e6fa8fb849905cb376d9953ae862774b.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что регион пользуется большим спросом у туристов, а места в гостиницах практически закончились.Ранее опрошенные РИА Новости представители туроператоров рассказали, что путевки, приобретенные в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка в России, пользуются большой популярностью среди путешественников. По их мнению, места на российских курортах могут закончится быстрее, чем средства, выделенные правительством России на программу."Места в гостиницах Калининградской области уже практически закончились. Насколько я понимаю, у нас очень активно раскупается лето, уровень загрузки сейчас превышает 65 процентов, а в Калининграде подходит к цифре 80 процентов. То есть мы видим, что интерес у туристов очень большой, и не только в сезон", — сказал Алиханов."Программа кешбэка, конечно, сыграла тут свою роль, это такой хороший дополнительный стимул, бонус для семей, особенно путешествующих с детьми. И мы надеемся, что она будет все-таки работать и дальше. И очень рады, что наш регион попал в эту программу", — добавил губернатор.С 2020 года в России работает специальная программа — туристический кешбэк. В ее рамках все желающие могут отправиться в путешествие по России и автоматически вернуть себе часть средств, которые потратят на поездку.

https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html

россия

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горячие туры, туры, путешествия, отдых на море, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, отели, антон алиханов, туристы, новости - туризм, калининградская область, калининград