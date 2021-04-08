https://ria.ru/20210408/facebook-1727326098.html

Facebook разрабатывает приложение с функциями Clubhouse, сообщили СМИ

Facebook разрабатывает приложение с функциями Clubhouse, сообщили СМИ

Внутренние разработчики социальной сети Facebook запустили тестирование нового приложения для общения с аудиторией Hotline, сообщает портал Techcrunch. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:00

2021-04-08T11:00

2021-04-08T11:20

clubhouse

facebook

whatsapp inc.

марк цукерберг

калифорния

технологии

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Внутренние разработчики социальной сети Facebook запустили тестирование нового приложения для общения с аудиторией Hotline, сообщает портал Techcrunch.На момент запуска Hotline любой может бесплатно присоединиться к данному сервису, размер его аудитории не ограничен, хотя отмечается, что это может измениться по мере продвижения эксперимента.Фактически пользовательский интерфейс Hotline будет знаком всем, кто уже использовал Clubhouse, Twitter Spaces или любую другую социальную сеть, которая работает только со звуком. Однако есть и несколько отличий, отмечает издание. Например, раздел слушателей разделен на тех, кто просто наблюдает за событием, что отражено на значках их профилей, и тех, кто задает вопросы. Еще одно заметное различие между Hotline и Clubhouse заключается в том, что события Hotline записываются.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20210406/facebook-1727042164.html

калифорния

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, facebook, whatsapp inc., марк цукерберг, калифорния, технологии, в мире