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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210408/ermitazh-1727390763.html
Глава СПЧ прокомментировал жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже
Глава СПЧ прокомментировал жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже
Жалобы вроде той, которая поступила в Государственный Эрмитаж, - о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей - надо переправлять РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:45
2021-04-08T15:45
культура
культура
россия
валерий фадеев
уральский федеральный университет
михаил пиотровский
екатеринбург
санкт-петербург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Жалобы вроде той, которая поступила в Государственный Эрмитаж, - о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей - надо переправлять психиатру, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете. В настоящее время глава СПЧ выступает на мероприятии в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев примет участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое пройдет в полпредстве."Такие жалобы надо сразу переправлять к доктору-психиатру", - заявил Фадеев в ходе мероприятия в парке "Россия - моя история" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с жалобой, поступившей в Эрмитаж.Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.
https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html
https://ria.ru/20210221/cartier-1598384503.html
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культура, россия, валерий фадеев, уральский федеральный университет, михаил пиотровский, екатеринбург, санкт-петербург

Глава СПЧ прокомментировал жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

15:45 08.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Жалобы вроде той, которая поступила в Государственный Эрмитаж, - о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей - надо переправлять психиатру, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете. В настоящее время глава СПЧ выступает на мероприятии в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев примет участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое пройдет в полпредстве.
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"Такие жалобы надо сразу переправлять к доктору-психиатру", - заявил Фадеев в ходе мероприятия в парке "Россия - моя история" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с жалобой, поступившей в Эрмитаж.
Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
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Летом 2016 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг копии статуи Давида, которую выставили на улице организаторы выставки "Микеланджело. Сотворение мира". После жалобы на наготу статуи, которая поступила в адрес детского омбудсмена от одной из местных жительниц, среди горожан прошел опрос о том, стоит ли подобрать ей одежду. В результате статуя осталась в первозданном виде.
 
КультураКультураРоссияВалерий ФадеевУральский федеральный университетМихаил ПиотровскийЕкатеринбургСанкт-Петербург
 
 
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