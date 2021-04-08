Глава СПЧ прокомментировал жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Жалобы вроде той, которая поступила в Государственный Эрмитаж, - о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей - надо переправлять психиатру, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава СПЧ 8-9 апреля находится с визитом в Екатеринбурге. В четверг он провел лекцию в Уральском федеральном университете. В настоящее время глава СПЧ выступает на мероприятии в парке "Россия - моя история". В пятницу Фадеев примет участие в совещании по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов, которое пройдет в полпредстве.
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"Такие жалобы надо сразу переправлять к доктору-психиатру", - заявил Фадеев в ходе мероприятия в парке "Россия - моя история" в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с жалобой, поступившей в Эрмитаж.
Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей получил официальную жалобу о негативном влиянии обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
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