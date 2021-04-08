https://ria.ru/20210408/erdogan-1727453306.html

Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане

Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане

Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявления итальянского премьера Марио Драги о Тайипе Эрдогане, сообщил источник в турецком внешнеполитическом... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T23:10

2021-04-08T23:10

2021-04-09T00:35

мевлют чавушоглу

марио драги

мид турции

турция

реджеп тайип эрдоган

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152872/51/1528725165_0:201:3044:1913_1920x0_80_0_0_cec1a0b8a17d8ec33c50e27ba3dabdea.jpg

АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявления итальянского премьера Марио Драги о Тайипе Эрдогане, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Позднее МИД Турции также распространил заявление, подтвердившее вызов дипломата в министерство и осуждающее его высказывания.После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", — отмечается в документе.Ранее Драги назвал турецкого лидера диктатора, с которым нужно сотрудничать.На эти слова главы итальянского кабмина ответил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

https://ria.ru/20210407/erdogan-1727284335.html

турция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, марио драги, мид турции, турция, реджеп тайип эрдоган, италия, в мире