Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане
23:10 08.04.2021 (обновлено: 00:35 09.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявления итальянского премьера Марио Драги о Тайипе Эрдогане, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Позднее МИД Турции также распространил заявление, подтвердившее вызов дипломата в министерство и осуждающее его высказывания.
После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", — отмечается в документе.
Ранее Драги назвал турецкого лидера диктатора, с которым нужно сотрудничать.
На эти слова главы итальянского кабмина ответил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем президенте, который занял свой пост в результате выборов, и возвращаем их обратно", — написал дипломат в Twitter.