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Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане
Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане
Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявления итальянского премьера Марио Драги о Тайипе Эрдогане, сообщил источник в турецком внешнеполитическом... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T23:10
2021-04-09T00:35
мевлют чавушоглу
марио драги
мид турции
турция
реджеп тайип эрдоган
италия
в мире
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АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявления итальянского премьера Марио Драги о Тайипе Эрдогане, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Позднее МИД Турции также распространил заявление, подтвердившее вызов дипломата в министерство и осуждающее его высказывания.После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", — отмечается в документе.Ранее Драги назвал турецкого лидера диктатора, с которым нужно сотрудничать.На эти слова главы итальянского кабмина ответил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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мевлют чавушоглу, марио драги, мид турции, турция, реджеп тайип эрдоган, италия, в мире

Источник: МИД Турции вызвал посла Италии после слов премьера об Эрдогане

23:10 08.04.2021 (обновлено: 00:35 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 8 апр — РИА Новости. Посла Италии в Анкаре вызвали в МИД Турции после заявления итальянского премьера Марио Драги о Тайипе Эрдогане, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Позднее МИД Турции также распространил заявление, подтвердившее вызов дипломата в министерство и осуждающее его высказывания.
После неприемлемых заявлений, которые премьер-министр Италии сегодня сделал о нашем президенте, посол Италии в Анкаре был незамедлительно вызван в наше министерство сегодня вечером", — отмечается в документе.
Ранее Драги назвал турецкого лидера диктатора, с которым нужно сотрудничать.
На эти слова главы итальянского кабмина ответил также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем президенте, который занял свой пост в результате выборов, и возвращаем их обратно", — написал дипломат в Twitter.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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Мевлют ЧавушоглуМарио ДрагиМИД ТурцииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганИталияВ мире
 
 
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