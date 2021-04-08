https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727453506.html

Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca

Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca

В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T23:22

2021-04-08T23:22

2021-04-08T23:22

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

зоран заев

astrazeneca

северная македония

в мире

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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.Первая партия препарата для иммунизации AstraZeneca через международный механизм COVAX в размере 24 тысяч доз прибыла в Скопье 28 марта. Кроме того, граждане страны могли сделать прививку этой вакциной в соседней Сербии.Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил в четверг, что до конца апреля ожидает поступления в страну до 300 тысяч доз различных препаратов для иммунизации. Единственной вакциной, которой в начале марта располагало Скопье, были переданные в дар в середине февраля восемь тысяч доз Pfizer из Сербии. Затем стали поступать другие препараты различных производителей.

https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, зоран заев, astrazeneca , северная македония, в мире