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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727453506.html
Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca
Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca
В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T23:22
2021-04-08T23:22
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
зоран заев
astrazeneca
северная македония
в мире
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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.Первая партия препарата для иммунизации AstraZeneca через международный механизм COVAX в размере 24 тысяч доз прибыла в Скопье 28 марта. Кроме того, граждане страны могли сделать прививку этой вакциной в соседней Сербии.Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил в четверг, что до конца апреля ожидает поступления в страну до 300 тысяч доз различных препаратов для иммунизации. Единственной вакциной, которой в начале марта располагало Скопье, были переданные в дар в середине февраля восемь тысяч доз Pfizer из Сербии. Затем стали поступать другие препараты различных производителей.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, зоран заев, astrazeneca , северная македония, в мире

Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca

23:22 08.04.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.
Первая партия препарата для иммунизации AstraZeneca через международный механизм COVAX в размере 24 тысяч доз прибыла в Скопье 28 марта. Кроме того, граждане страны могли сделать прививку этой вакциной в соседней Сербии.

"Вакцину AstraZeneca не будут делать лицам младше 60 лет в нашей стране. Лица моложе 60 лет, которые уже приняли вакцины в Сербии, если почувствуют какие-либо симптомы, должны сообщить врачам и прийти на осмотр. До сих пор, за исключением одного случая, не были зафиксированы осложнения", - написал глава минздрава в Twitter.

Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил в четверг, что до конца апреля ожидает поступления в страну до 300 тысяч доз различных препаратов для иммунизации. Единственной вакциной, которой в начале марта располагало Скопье, были переданные в дар в середине февраля восемь тысяч доз Pfizer из Сербии. Затем стали поступать другие препараты различных производителей.
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
19:12Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19Зоран ЗаевAstraZenecaСеверная МакедонияВ мире
 
 
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