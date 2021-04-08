https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727453506.html
Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca
Северная Македония ограничила применение вакцины AstraZeneca
В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T23:22
2021-04-08T23:22
2021-04-08T23:22
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
зоран заев
astrazeneca
северная македония
в мире
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БЕЛГРАД, 8 апр - РИА Новости. В Северной Македонии граждан младше 60 лет не будут прививать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Венко Филипче.Первая партия препарата для иммунизации AstraZeneca через международный механизм COVAX в размере 24 тысяч доз прибыла в Скопье 28 марта. Кроме того, граждане страны могли сделать прививку этой вакциной в соседней Сербии.Премьер Северной Македонии Зоран Заев заявил в четверг, что до конца апреля ожидает поступления в страну до 300 тысяч доз различных препаратов для иммунизации. Единственной вакциной, которой в начале марта располагало Скопье, были переданные в дар в середине февраля восемь тысяч доз Pfizer из Сербии. Затем стали поступать другие препараты различных производителей.
https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727430881.html
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, зоран заев, astrazeneca , северная македония, в мире