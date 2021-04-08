https://ria.ru/20210408/astrazeneca-1727444902.html
Нидерланды решили не использовать вакцину AstraZeneca для людей младше 60
Нидерланды решили не использовать вакцину AstraZeneca для людей младше 60
Нидерланды приняли решение не возобновлять использование вакцины производства англо-шведской компании AstraZeneca для лиц младше 60, они получат другую вакцину, РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T21:19
2021-04-08T21:19
2021-04-08T21:38
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
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ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Нидерланды приняли решение не возобновлять использование вакцины производства англо-шведской компании AstraZeneca для лиц младше 60, они получат другую вакцину, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге.Такое решение было объявлено после рекомендации Совета здравоохранения Нидерландов, который призвал прекратить использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, предложив им другие вакцины. При этом совет рекомендовал продолжить применение AstraZeneca для лиц старше 60.Он добавил, что гражданам моложе 60 лет будет предложена другая вакцина."В ближайшем будущем у нас будет много вакцин", - пояснил Де Йонге, имея в виду, среди прочего, ожидаемые поставки вакцины Janssen.Власти Нидерландов на прошлой неделе объявили о прекращении использования вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за участившихся случаев образования тромбоза.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , нидерланды, в мире
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Нидерланды
приняли решение не возобновлять использование вакцины производства англо-шведской компании AstraZeneca
для лиц младше 60, они получат другую вакцину, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Хуго де Йонге.
Такое решение было объявлено после рекомендации Совета здравоохранения Нидерландов, который призвал прекратить использовать вакцину AstraZeneca для лиц моложе 60 лет, предложив им другие вакцины. При этом совет рекомендовал продолжить применение AstraZeneca для лиц старше 60.
"Соотношение между степенью риска и степенью пользы очень разное, поэтому рекомендация однозначна", - цитирует министра газета Algemeen Dagblad.
Он добавил, что гражданам моложе 60 лет будет предложена другая вакцина.
"В ближайшем будущем у нас будет много вакцин", - пояснил Де Йонге, имея в виду, среди прочего, ожидаемые поставки вакцины Janssen.
Власти Нидерландов на прошлой неделе объявили о прекращении использования вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за участившихся случаев образования тромбоза.