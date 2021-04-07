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Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, признаком каких заболеваний могут быть неприятные ощущения в зубах. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:48
2021-04-07T05:48
россия
зубы
здоровье
олег янушевич
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, признаком каких заболеваний могут быть неприятные ощущения в зубах.Специалист рассказал, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями.Помимо этого, по словам стоматолога, зубы могут сигнализировать и о гайморите.Медик добавил, что перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах.
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россия, зубы, здоровье, олег янушевич , общество

Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания

05:48 07.04.2021
 
© Depositphotos / minervastockЛечение у стоматолога
Лечение у стоматолога - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Depositphotos / minervastock
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, признаком каких заболеваний могут быть неприятные ощущения в зубах.
Специалист рассказал, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями.
"Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах", – сказал Янушевич.
Помимо этого, по словам стоматолога, зубы могут сигнализировать и о гайморите.
"Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах", – объяснил Янушевич.
Медик добавил, что перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах.
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РоссиязубыЗдоровьеОлег ЯнушевичОбщество
 
 
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