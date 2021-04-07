https://ria.ru/20210407/zuby-1727120774.html
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, признаком каких заболеваний могут быть неприятные ощущения в зубах. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:48
2021-04-07T05:48
2021-04-07T05:48
россия
зубы
здоровье
олег янушевич
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич в беседе с телеканалом "Москва 24" рассказал, признаком каких заболеваний могут быть неприятные ощущения в зубах.Специалист рассказал, что боль в зубах на верхней челюсти может быть связана с онкологическими заболеваниями.Помимо этого, по словам стоматолога, зубы могут сигнализировать и о гайморите.Медик добавил, что перемены погоды и атмосферного давления, а также температурные аномалии никак не должны отражаться на ощущениях в зубах.
https://ria.ru/20210305/stomatolog-1600015067.html
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россия, зубы, здоровье, олег янушевич , общество