https://ria.ru/20210407/zoom-1727146377.html

В Совфеде не исключили блокировки Zoom

В Совфеде не исключили блокировки Zoom

В случае, если Zoom примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям, не исключена его блокировка на территории России, заявил... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:20

2021-04-07T11:20

2021-04-07T11:31

александр башкин

совет федерации рф

снг

zoom

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В случае, если Zoom примет решение о запрещении продажи доступа к сервису российским госучреждениям, не исключена его блокировка на территории России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.Как сообщали накануне СМИ, Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера", - заявил Башкин.Сенатор выразил надежду на то, что Zoom не станет ограничивать доступность к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний, отметив, что пока информация о таком запрете исходит лишь от одного из региональных дистрибьюторов сервиса."Мы понимаем, что любая частная компания вправе устанавливать свои правила продаж, но и Россия, как любой государство, на территории которой работает эта компания, может устанавливать свои протекционистские меры в ответ на подобные "капризы", - отметил Башкин.Он подчеркнул, что ситуация с Zoom говорит о том, что России нужно активнее заниматься вопросами кибербезопасности, разрабатывать собственные платформы, сервисы и сетевые структуры, чтобы "нашу страну никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса"."Этими вопросами мы уже вплотную занимаемся, ведь суверенитет - это неприкосновенность не только территории и законодательства, но и информационного пространства, а также возможности свободно общаться как гражданам, так и госструктурами", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html

https://ria.ru/20210407/zapret-1727139983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр башкин, совет федерации рф, снг, zoom, россия, госдума рф, общество