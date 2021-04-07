https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html

В ЯНАО приняли закон по сохранению надбавки к пенсиям

В ЯНАО приняли закон по сохранению надбавки к пенсиям

Закон по сохранению надбавки к пенсиям при переезде в другие регионы страны принят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:55

2021-04-07T13:55

2021-04-07T13:55

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Закон по сохранению надбавки к пенсиям при переезде в другие регионы страны принят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора округа.Ежемесячное пособие в размере 2 тысяч рублей будет сохранено при переезде после 1 января 2021 года на постоянное место жительства за пределы Ямала, но в пределах Российской Федерации, для неработающих пенсионеров и граждан, имеющих стаж работы на территории округа не менее 15 лет, и неработающих инвалидов, имеющих стаж работы на территории округа не менее 10 лет.Выплата ежемесячного пособия, прекращенная в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Ямала, будет восстанавливаться, если выезд совершен после 1 января 2021 года. Для начисления выплаты в полном размере необходимо подать заявление в течение шести месяцев с момента выезда из ЯНАО.Заявление о сохранении ежемесячного пособия можно будет подать на официальном сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в разделе "Госуслуги, предоставляемые в электронной форме", уточняют власти.

https://ria.ru/20210326/prioritet-1603022142.html

https://ria.ru/20210317/priem-1601655803.html

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россия, ямал, общество