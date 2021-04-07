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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html
В ЯНАО приняли закон по сохранению надбавки к пенсиям
В ЯНАО приняли закон по сохранению надбавки к пенсиям
Закон по сохранению надбавки к пенсиям при переезде в другие регионы страны принят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:55
2021-04-07T13:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Закон по сохранению надбавки к пенсиям при переезде в другие регионы страны принят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора округа.Ежемесячное пособие в размере 2 тысяч рублей будет сохранено при переезде после 1 января 2021 года на постоянное место жительства за пределы Ямала, но в пределах Российской Федерации, для неработающих пенсионеров и граждан, имеющих стаж работы на территории округа не менее 15 лет, и неработающих инвалидов, имеющих стаж работы на территории округа не менее 10 лет.Выплата ежемесячного пособия, прекращенная в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Ямала, будет восстанавливаться, если выезд совершен после 1 января 2021 года. Для начисления выплаты в полном размере необходимо подать заявление в течение шести месяцев с момента выезда из ЯНАО.Заявление о сохранении ежемесячного пособия можно будет подать на официальном сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в разделе "Госуслуги, предоставляемые в электронной форме", уточняют власти.
https://ria.ru/20210326/prioritet-1603022142.html
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россия, ямал, общество

В ЯНАО приняли закон по сохранению надбавки к пенсиям

13:55 07.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Закон по сохранению надбавки к пенсиям при переезде в другие регионы страны принят в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в среду пресс-служба губернатора округа.
"Сегодня принят закон по сохранению ежемесячного пособия неработающим пенсионерам, гражданам и инвалидам, которые выехали для проживания за пределы Ямала. Депутаты законодательного собрания ЯНАО проголосовали за сохранение региональной доплаты. Законопроект внес на рассмотрение окружного парламента губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Идею сохранения дополнительного пособия неработающим пенсионерам глава региона проанонсировал 25 марта в своем ежегодном докладе о положении дел в автономном округе", - говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Ежемесячное пособие в размере 2 тысяч рублей будет сохранено при переезде после 1 января 2021 года на постоянное место жительства за пределы Ямала, но в пределах Российской Федерации, для неработающих пенсионеров и граждан, имеющих стаж работы на территории округа не менее 15 лет, и неработающих инвалидов, имеющих стаж работы на территории округа не менее 10 лет.
Выплата ежемесячного пособия, прекращенная в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Ямала, будет восстанавливаться, если выезд совершен после 1 января 2021 года. Для начисления выплаты в полном размере необходимо подать заявление в течение шести месяцев с момента выезда из ЯНАО.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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"Если гражданин покинул Ямал 1 февраля, то заявление он должен подать не позднее 1 августа. Тогда он получит выплату за все месяцы, начиная с февраля. При переезде граждан на постоянное место жительства в Тюменскую область ежемесячное пособие будет по-прежнему предоставляться в рамках мероприятий программы "Сотрудничество", - отмечается в сообщении.
Заявление о сохранении ежемесячного пособия можно будет подать на официальном сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в разделе "Госуслуги, предоставляемые в электронной форме", уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЯмалОбщество
 
 
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