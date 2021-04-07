https://ria.ru/20210407/ukraina-1727211713.html

Эксперт предположил, может ли Украина получить шанс на членство в НАТО

Эксперт предположил, может ли Украина получить шанс на членство в НАТО

Украина может получить шанс на членство в НАТО лишь в случае апокалиптического сценария, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:39

2021-04-07T15:39

2021-04-07T15:39

россия

руслан бортник

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

киев

украина

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КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Украина может получить шанс на членство в НАТО лишь в случае апокалиптического сценария, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива. Позже правительство Германии заявило, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.По его мнению, ситуацию может изменить кардинальный сценарий, при котором, например, возникает какой-то кризис внутри России, и она больше не оказывает влияние на Запад из-за Украины, либо кризис быстро трансформируется в полноценную войну. "Только при таких апокалиптических радикальных сценариях Украина может получить шанс на приобретения членства в НАТО. Но сейчас альянс превращает уже статус Украины как страны пограничья, страны рубежа между западной и восточной цивилизацией", - считает эксперт.По мнению Бортника, актуализация призывов власти к предоставлению Киеву плана действий по членству в НАТО обусловлена необходимостью дать обществу ответ в сфере безопасности.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210407/voyska-1727209449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ukraina-1727128454.html

россия

киев

украина

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россия, руслан бортник, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, киев, украина