Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/ukraina-1727211713.html
Эксперт предположил, может ли Украина получить шанс на членство в НАТО
Эксперт предположил, может ли Украина получить шанс на членство в НАТО
Украина может получить шанс на членство в НАТО лишь в случае апокалиптического сценария, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:39
2021-04-07T15:39
россия
руслан бортник
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Украина может получить шанс на членство в НАТО лишь в случае апокалиптического сценария, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива. Позже правительство Германии заявило, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.По его мнению, ситуацию может изменить кардинальный сценарий, при котором, например, возникает какой-то кризис внутри России, и она больше не оказывает влияние на Запад из-за Украины, либо кризис быстро трансформируется в полноценную войну. "Только при таких апокалиптических радикальных сценариях Украина может получить шанс на приобретения членства в НАТО. Но сейчас альянс превращает уже статус Украины как страны пограничья, страны рубежа между западной и восточной цивилизацией", - считает эксперт.По мнению Бортника, актуализация призывов власти к предоставлению Киеву плана действий по членству в НАТО обусловлена необходимостью дать обществу ответ в сфере безопасности.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210407/voyska-1727209449.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/ukraina-1727128454.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан бортник, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, киев, украина

Эксперт предположил, может ли Украина получить шанс на членство в НАТО

15:39 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Украина может получить шанс на членство в НАТО лишь в случае апокалиптического сценария, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива. Позже правительство Германии заявило, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 15:32
Песков объяснил нахождение российских войск у границы с Украиной
"Пример Грузии, которая реализовала все реформы, необходимые для достижения всех критериев по членству в НАТО, говорит о том, что сегодня внутри альянса отсутствует консенсус в отношении способности принимать страны с неразрешенными территориальными спорами, страны, которые являются зоной конкуренции и зоной влияния с РФ, поэтому, конечно, в ближайшее время при нынешнем тренде у Украины нет никаких шансов стать членом НАТО, более того, этих шансов сейчас меньше, чем в 2008 году во время Будапештского саммита", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости в среду.
По его мнению, ситуацию может изменить кардинальный сценарий, при котором, например, возникает какой-то кризис внутри России, и она больше не оказывает влияние на Запад из-за Украины, либо кризис быстро трансформируется в полноценную войну. "Только при таких апокалиптических радикальных сценариях Украина может получить шанс на приобретения членства в НАТО. Но сейчас альянс превращает уже статус Украины как страны пограничья, страны рубежа между западной и восточной цивилизацией", - считает эксперт.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения недалеко от города Авдеевка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 09:19
В МИД Украины назвали условие, при котором откроют огонь в Донбассе
По мнению Бортника, актуализация призывов власти к предоставлению Киеву плана действий по членству в НАТО обусловлена необходимостью дать обществу ответ в сфере безопасности.
"Ситуация на Донбассе, риск войны усиливает политическую нестабильность внутри страны. Для общества это означает, во-первых, что Зеленский не справляется с достижением мира, и, во-вторых, мы в опасности. Общество чувствует нестабильность, и эта риторика о НАТО – это попытка сказать обществу: к нам придут, на защитят, не волнуйтесь", - сказал он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
РоссияРуслан БортникВерховная Рада УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния