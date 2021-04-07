Эксперт предположил, может ли Украина получить шанс на членство в НАТО
КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Украина может получить шанс на членство в НАТО лишь в случае апокалиптического сценария, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта там. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива. Позже правительство Германии заявило, что дальнейшие шаги навстречу членству Украины в НАТО сейчас не предусмотрены.
"Пример Грузии, которая реализовала все реформы, необходимые для достижения всех критериев по членству в НАТО, говорит о том, что сегодня внутри альянса отсутствует консенсус в отношении способности принимать страны с неразрешенными территориальными спорами, страны, которые являются зоной конкуренции и зоной влияния с РФ, поэтому, конечно, в ближайшее время при нынешнем тренде у Украины нет никаких шансов стать членом НАТО, более того, этих шансов сейчас меньше, чем в 2008 году во время Будапештского саммита", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости в среду.
По его мнению, ситуацию может изменить кардинальный сценарий, при котором, например, возникает какой-то кризис внутри России, и она больше не оказывает влияние на Запад из-за Украины, либо кризис быстро трансформируется в полноценную войну. "Только при таких апокалиптических радикальных сценариях Украина может получить шанс на приобретения членства в НАТО. Но сейчас альянс превращает уже статус Украины как страны пограничья, страны рубежа между западной и восточной цивилизацией", - считает эксперт.
По мнению Бортника, актуализация призывов власти к предоставлению Киеву плана действий по членству в НАТО обусловлена необходимостью дать обществу ответ в сфере безопасности.
"Ситуация на Донбассе, риск войны усиливает политическую нестабильность внутри страны. Для общества это означает, во-первых, что Зеленский не справляется с достижением мира, и, во-вторых, мы в опасности. Общество чувствует нестабильность, и эта риторика о НАТО – это попытка сказать обществу: к нам придут, на защитят, не волнуйтесь", - сказал он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.