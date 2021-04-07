https://ria.ru/20210407/tomaty-1727271890.html

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз РФ предложил увеличить на 20% квоту на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с текущих 250 тысяч тонн, проект соответствующего приказа... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:21

2021-04-07T20:21

2021-04-07T20:21

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

турция

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Минсельхоз РФ предложил увеличить на 20% квоту на ввоз томатов из Турции - до 300 тысяч тонн с текущих 250 тысяч тонн, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, которые приводятся в пояснительной записке к проекту, по состоянию на 4 апреля общий объем ввоза свежих и охлажденных томатов из Турции в Россию составил 234,372 тысячи тонн при установленном разрешенном объеме ввоза в 250 тысяч тонн."Приказом вносятся изменения ... во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой Республики ‎на территорию Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.С 1 ноября того года был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. В мае 2019 года объем квоты был увеличен до 150 тысяч тонн, в феврале 2020 года - до 200 тысяч, а в январе 2021 года - до 250 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210407/ovoschi-1727264835.html

https://ria.ru/20210405/kartofel-1604305660.html

россия

турция

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), турция, в мире