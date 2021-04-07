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Главу "Альянса врачей"* будут судить за незаконную акцию у колонии
Главу "Альянса врачей"* будут судить за незаконную акцию у колонии
В суд поступили административные дела главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и еще четырех участников несогласованной акции, прошедшей во вторник близ... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:10
2021-04-07T18:28
альянс врачей
россия
алексей навальный
происшествия
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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. В суд поступили административные дела главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и еще четырех участников несогласованной акции, прошедшей во вторник близ колонии Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Петушинском районном суде Владимирской области."Поступили пять дел в отношении Васильевой Анастасии, Пахомовой Ксении, Генералова Александра, Меркуловой Валерии, Борискина Артема", - рассказали в суде.Им вменяется часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ – "Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, совершенные на территориях, непосредственно прилегающих к объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности".Дело главы "Альянса врачей"* будет рассматриваться в четверг, "остальные четверо были задержаны, поэтому рассматриваться будут сегодня". Им грозят штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 20 суток ареста.Учитывая, что Васильева сейчас находится под следствием по уголовному делу, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест. Об этом заявлял РИА Новости ее адвокат, а также на правах эксперта профессор юрфака МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Головко.Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в минувший вторник и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.Итого, по данным региональной полиции, в местный отдел полиции были доставлены девять человек, "допустивших нарушения общественного порядка". Сколько в итоге административных протоколов было на них составлено – пять или больше – на данный момент неясно, комментариями полиции РИА Новости не располагает.Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова: тот написал, что госпитализации блогера мешает отсутствие паспорта в его личном деле. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210406/protokol-1727099022.html
https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html
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альянс врачей, россия, алексей навальный, происшествия

Главу "Альянса врачей"* будут судить за незаконную акцию у колонии

17:10 07.04.2021 (обновлено: 18:28 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 7 апр - РИА Новости. В суд поступили административные дела главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и еще четырех участников несогласованной акции, прошедшей во вторник близ колонии Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Петушинском районном суде Владимирской области.
"Поступили пять дел в отношении Васильевой Анастасии, Пахомовой Ксении, Генералова Александра, Меркуловой Валерии, Борискина Артема", - рассказали в суде.
Им вменяется часть 3 статьи 20.2.2 КоАП РФ – "Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, совершенные на территориях, непосредственно прилегающих к объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности".
Дело главы "Альянса врачей"* будет рассматриваться в четверг, "остальные четверо были задержаны, поэтому рассматриваться будут сегодня". Им грозят штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до 20 суток ареста.
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Главе "Альянса врачей"* выписали протокол после задержания у колонии
Учитывая, что Васильева сейчас находится под следствием по уголовному делу, ей может грозить ужесточение меры пресечения с "запрета определенных действий" на домашний арест. Об этом заявлял РИА Новости ее адвокат, а также на правах эксперта профессор юрфака МГУ имени М. В. Ломоносова Леонид Головко.
Васильева вместе с людьми в белых халатах приехала к колонии в минувший вторник и была задержана после того, как полиция призвала собравшихся разойтись, поскольку они мешали работе исправительного учреждения и проезду транспорта. Среди задержанных оказались журналисты CNN, но последние вскоре были опущены. Всего же на месте были несколько десятков сотрудников федеральных и региональных СМИ.
Итого, по данным региональной полиции, в местный отдел полиции были доставлены девять человек, "допустивших нарушения общественного порядка". Сколько в итоге административных протоколов было на них составлено – пять или больше – на данный момент неясно, комментариями полиции РИА Новости не располагает.
Васильева вместе с рядом других соратников Навального проходит по уголовному делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Следствие считает, что из-за их призывов люди массово вышли на незаконный митинг, что могло спровоцировать рост заболеваемости COVID-19.
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Время жуликов и "украинская голодовка"
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова: тот написал, что госпитализации блогера мешает отсутствие паспорта в его личном деле. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Спастись из "секты" Навального
 
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