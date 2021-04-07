https://ria.ru/20210407/stavka-1727117042.html

В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой

В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой

Банк России на заседании 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T02:15

2021-04-07T02:15

2021-04-07T02:21

россия

кирилл тремасов

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Банк России на заседании 23 апреля рассмотрит повышение или сохранение ключевой ставки, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов в интервью агентству Рейтер.В марте регулятор впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Увеличение составило 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых. Это решение Центробанк объяснил повышенным инфляционным давлением и восстановлением экономики быстрее ожиданий. Кроме того, Банк России предупредил, что новое повышение ставки может состояться уже на ближайших заседаниях.По его словам, в повышении ставки в прошлом месяце геополитические риски не играли ключевую роль.Помимо этого, глава Тремасов выразил мнение, что российская экономика в первом квартале этого года, скорее всего, сократится в годовом выражении, однако уже во втором квартале вернется к росту.

https://ria.ru/20210326/minfinstavka-1603001950.html

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2021

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россия, кирилл тремасов, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика