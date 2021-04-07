https://ria.ru/20210407/situatsiya-1727177828.html

Глава ЕК прокомментировала ситуацию со стульями на встрече в Турции

Глава ЕК прокомментировала ситуацию со стульями на встрече в Турции

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:40

2021-04-07T13:40

2021-04-07T14:25

еврокомиссия

турция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать ситуаций, подобных той, что произошла накануне в Анкаре, когда на официальных переговорах и протокольной фотосъемке Фон дер Ляйен не досталось стула рядом с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Накануне в ходе официальных переговоров в Анкаре лидеров институтов ЕС и президента Турции главе Еврокомиссии не хватило стула, и Фон дер Ляйен пришлось довольствоваться диваном в стороне от Эрдогана и Мишеля, которые заняли два имевшихся в зоне протокольной фотосъемки стула.По словам Мамера, визит главы ЕК готовился по обычным для таких случаев каналам, в частности, с участием представительства ЕС в Анкаре. "Протокольная служба Еврокомиссии не принимала участие в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений", - пояснил он. Представитель Еврокомиссии добавил, что глава Еврокомиссии была удивлена, "это видно на кадрах". "Но она предпочла уделить внимание сути вопроса, а не протоколу или форме. Этого ждут от нее и граждане", - указал Мамер. По его словам, пресс-служба ЕС не может судить о причинах, почему Фон дер Ляйен предложили то или иное место, "это надо спрашивать у принимающей стороны".Мамер подчеркнул, что председатель Европейской комиссии и глава Европейского совета имеют равный статус. "За границей, когда ее принимают, это должно происходить таким же образом, как и с главой Евросовета", - отметил представитель ЕК.Он указал также, что "на переговоры этот инцидент не повлиял, глава ЕК смогла обсудить все запланированные вопросы".

https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

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еврокомиссия, турция, в мире