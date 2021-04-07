https://ria.ru/20210407/signal-1727240008.html

В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"

В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о намерении страны поставить перед руководством НАТО вопрос о предоставлении Украине дорожной... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:20

2021-04-07T17:20

2021-04-07T19:04

россия

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о намерении страны поставить перед руководством НАТО вопрос о предоставлении Украине дорожной карты по вступлению в альянс, пишет Sputnik.Литва.По его мнению, взаимодействие между НАТО и Киевом станет "сильным сигналом" для Москвы. Сейчас альянс, согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства, должен показать России ценность "трансатлантического выбора" Украины."В ближайшее время мы обратимся к коллегам с письмом о предоставлении Украине дорожной карты", — заключил Ландсбергис.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению ряда экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1727093241.html

https://ria.ru/20210407/nato-1727225767.html

россия

москва

литва

киев

украина

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