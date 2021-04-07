Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/signal-1727240008.html
В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"
В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о намерении страны поставить перед руководством НАТО вопрос о предоставлении Украине дорожной... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:20
2021-04-07T19:04
россия
ситуация на украине
нато
андерс фог расмуссен
москва
литва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о намерении страны поставить перед руководством НАТО вопрос о предоставлении Украине дорожной карты по вступлению в альянс, пишет Sputnik.Литва.По его мнению, взаимодействие между НАТО и Киевом станет "сильным сигналом" для Москвы. Сейчас альянс, согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства, должен показать России ценность "трансатлантического выбора" Украины."В ближайшее время мы обратимся к коллегам с письмом о предоставлении Украине дорожной карты", — заключил Ландсбергис.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению ряда экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1727093241.html
https://ria.ru/20210407/nato-1727225767.html
россия
москва
литва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, нато, андерс фог расмуссен, москва, литва, киев, украина, в мире

В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"

17:20 07.04.2021 (обновлено: 19:04 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал о намерении страны поставить перед руководством НАТО вопрос о предоставлении Украине дорожной карты по вступлению в альянс, пишет Sputnik.Литва.
По его мнению, взаимодействие между НАТО и Киевом станет "сильным сигналом" для Москвы. Сейчас альянс, согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства, должен показать России ценность "трансатлантического выбора" Украины.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 19:50
Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса
"В ближайшее время мы обратимся к коллегам с письмом о предоставлении Украине дорожной карты", — заключил Ландсбергис.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. По мнению ряда экспертов, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 16:25
Правительство ФРГ: вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается
 
РоссияСитуация на УкраинеНАТОАндерс Фог РасмуссенМоскваЛитваКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния