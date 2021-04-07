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В МИД рассказали о контактах с США по климатическому саммиту
В МИД рассказали о контактах с США по климатическому саммиту
Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:19
2021-04-07T09:46
си цзиньпин
сергей рябков
джо байден
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы получили от американских организаторов определенные пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия. Сейчас все это обобщается, анализируется, у нас остаются еще определенные вопросы к американским коллегам", - сказал Рябков."Когда мы получим полную ясность, тогда и будет приниматься решение относительно формата нашего участия", - пояснил замглавы МИД РФ.Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение президента США Путину принять участие в климатическом саммите получено, детали уточняются по дипломатическим каналам.
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си цзиньпин, сергей рябков, джо байден, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире

В МИД рассказали о контактах с США по климатическому саммиту

09:19 07.04.2021 (обновлено: 09:46 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы получили от американских организаторов определенные пояснения по формату, программе, по смысловому наполнению этого мероприятия. Сейчас все это обобщается, анализируется, у нас остаются еще определенные вопросы к американским коллегам", - сказал Рябков.
"Когда мы получим полную ясность, тогда и будет приниматься решение относительно формата нашего участия", - пояснил замглавы МИД РФ.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение президента США Путину принять участие в климатическом саммите получено, детали уточняются по дипломатическим каналам.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 15:05
Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату
 
Си ЦзиньпинСергей РябковДжо БайденРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСШАВ мире
 
 
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