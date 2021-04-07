https://ria.ru/20210407/ranenie-1727233358.html
В Петербурге ввели план "Перехват" из-за мужчины, ранившего людей ножом
В Петербурге ввели план "Перехват" из-за мужчины, ранившего людей ножом
В Петербурге полиция ищет злоумышленника, напавшего на двух человек с ножом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:55
2021-04-07T16:55
2021-04-07T17:30
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. В Петербурге полиция ищет злоумышленника, напавшего на двух человек с ножом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Инцидент произошел в Московском районе, у дома № 2 по площади Победы. Нападавший ранил двух человек и скрылся с места происшествия на автомобиле. Один из пострадавших умер на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в больницу.В городе введен план "Перехват".
https://ria.ru/20210406/napadenie-1727109260.html
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россия, гумвд, санкт-петербург, происшествия