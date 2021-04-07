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В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию
В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию
Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:19
2021-04-07T20:50
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает в среду пресс-служба фракции.Он добавил, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. "Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание", — отметил парламентарий. Миронов пояснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", — сказал политик.
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сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

14:19 07.04.2021 (обновлено: 20:50 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновИнформационный стенд в ПФР
Информационный стенд в ПФР - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает в среду пресс-служба фракции.

"Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Это наша принципиальная позиция", — отметил лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. "Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание", — отметил парламентарий. Миронов пояснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", — сказал политик.
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Сергей МироновПенсионный фонд РФСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
 
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