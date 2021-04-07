https://ria.ru/20210407/pensiya-1727188587.html

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию

Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:19

2021-04-07T14:19

2021-04-07T20:50

сергей миронов

пенсионный фонд рф

справедливая россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667369_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_34e8ef15236ec98fcc02fe1c005ac2ae.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает в среду пресс-служба фракции.Он добавил, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. "Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание", — отметил парламентарий. Миронов пояснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", — сказал политик.

https://ria.ru/20210406/pensiya-1727028919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество