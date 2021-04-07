https://ria.ru/20210407/pensiya-1727188587.html
В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию
В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста выхода на пенсию
Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:19
2021-04-07T14:19
2021-04-07T20:50
сергей миронов
пенсионный фонд рф
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщает в среду пресс-служба фракции.Он добавил, что, кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда. "Это крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание", — отметил парламентарий. Миронов пояснил, что "пенсии нужно, как в советское время, платить напрямую из бюджета". "Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы", — сказал политик.
https://ria.ru/20210406/pensiya-1727028919.html
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сергей миронов, пенсионный фонд рф, справедливая россия, госдума рф, общество