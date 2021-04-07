Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/parad-1727176399.html
В Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы
В Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы
Приглашать гостей из зарубежных стран на Парад Победы не планируется, потому что год не юбилейный, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:35
2021-04-07T15:04
россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_0:0:2416:1359_1920x0_80_0_0_9f9155c14ad1e73b5cd8fd7967ae7878.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Приглашать гостей из зарубежных стран на Парад Победы не планируется, потому что год не юбилейный, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями", — сказал он.Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. В нем примут участие более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета. Все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса, подразделения войск РХБЗ ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки, военной техники и всех транспортных средств.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_45:0:2134:1567_1920x0_80_0_0_a68f33f955fd8dbed07e347eb101d9dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, общество

В Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы

13:35 07.04.2021 (обновлено: 15:04 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Приглашать гостей из зарубежных стран на Парад Победы не планируется, потому что год не юбилейный, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями", — сказал он.
Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. В нем примут участие более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета. Все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса, подразделения войск РХБЗ ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки, военной техники и всех транспортных средств.
Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Танки Т-34 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время репетиции парада Победы в Алабино
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Репетиция парада Победы в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Бронетранспортеры БТР-МДМ Ракушка во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи, которая 5 апреля 2021 года отмечают свое 30-летие, на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи во время репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния