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В Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы

В Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы

Приглашать гостей из зарубежных стран на Парад Победы не планируется, потому что год не юбилейный, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:35

2021-04-07T13:35

2021-04-07T15:04

россия

дмитрий песков

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Приглашать гостей из зарубежных стран на Парад Победы не планируется, потому что год не юбилейный, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад. Но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями", — сказал он.Парад Победы пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. В нем примут участие более 12 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 53 самолета и 23 вертолета. Все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса, подразделения войск РХБЗ ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки, военной техники и всех транспортных средств.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, общество