На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках благоустройства территории, прилегающей к Киевскому вокзалу, специалисты Комплекса городского хозяйства обустраивают комплекс навесов "Сухие ноги". Девять навесов общей площадью 3 500 квадратных метров установят по всей территории площади Киевского вокзала. Конструкции защитят от осадков пассажиров, приезжающих на Киевский вокзал, во время пересадки на метро, наземный общественный транспорт или такси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров выполнены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, а под ними установят удобные скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов.
"Специалисты уже приступили к монтажу двух навесов. На время работ изменены места остановки автобусов нескольких маршрутов: посадка и высадка пассажиров производится на соседних остановках. Для пассажиров установлены информационные щиты. Изменений в движении автотранспорта нет", - говорится в сообщении.
Дополняется, что благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов.
Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, основная задача благоустройства – раскрыть потенциал этой территории, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает или отправляется с Киевского вокзала, работает в многочисленных офисах и торговых центрах.
"В 2019 году выполнили работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц. На втором этапе, в 2020 году, в границы благоустройства были включены набережные – Бережковская и Тараса Шевченко. В этом году в районе благоустройства завершат высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудуют 3 детских и 1 спортивную площадку", - дополняется в сообщении.