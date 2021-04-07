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На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги"

На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги"

На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:49

2021-04-07T09:49

2021-04-07T09:49

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. На площади Киевского вокзала появятся навесы "сухие ноги", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что навесы высотой около 4 метров и шириной от 4 до 5 метров выполнены из металла и облицованы алюминиевыми декоративными панелями. Их оборудуют светодиодным освещением и инфракрасным подогревом, а под ними установят удобные скамейки и информационные пилоны с указанием маршрутов."Специалисты уже приступили к монтажу двух навесов. На время работ изменены места остановки автобусов нескольких маршрутов: посадка и высадка пассажиров производится на соседних остановках. Для пассажиров установлены информационные щиты. Изменений в движении автотранспорта нет", - говорится в сообщении.Дополняется, что благоустройство в районе Дорогомилово проводится с 2019 года в несколько этапов.Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, основная задача благоустройства – раскрыть потенциал этой территории, сделать ее более комфортной как для местных жителей, так и для тех, кто приезжает или отправляется с Киевского вокзала, работает в многочисленных офисах и торговых центрах."В 2019 году выполнили работы по благоустройству площади Киевского вокзала, Дорогомиловской, Киевской и других улиц. На втором этапе, в 2020 году, в границы благоустройства были включены набережные – Бережковская и Тараса Шевченко. В этом году в районе благоустройства завершат высадку зеленых насаждений и установку малых архитектурных форм, оборудуют 3 детских и 1 спортивную площадку", - дополняется в сообщении.

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россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, тарас шевченко, москва, общество