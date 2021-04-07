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https://ria.ru/20210407/navalnyy-1727250394.html
Адвокат Навального рассказала о его состоянии
Адвокат Навального рассказала о его состоянии
Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и по-прежнему болеет, рассказала его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:02
2021-04-07T18:02
бруно лепру
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 7 апр - РИА Новости. Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и по-прежнему болеет,&nbsp; рассказала его адвокат Ольга Михайлова.Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова в среду приехали в исправительную колонию №2 в городе Покров, где содержится Навальный, они провели там около 2,5 часов.Она добавила, что Навальный продолжает испытывать боли в спине и ноге, у него сохраняется температура и он кашляет."Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге, плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы", - сказала Михайлова журналистам."Что касается его состояния здоровья с температурой, температура позавчера была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет", - уточнила Михайлова.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210407/navalnyy-1727190717.html
https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html
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бруно лепру, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Адвокат Навального рассказала о его состоянии

18:02 07.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 7 апр - РИА Новости. Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и по-прежнему болеет,  рассказала его адвокат Ольга Михайлова.
Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова в среду приехали в исправительную колонию №2 в городе Покров, где содержится Навальный, они провели там около 2,5 часов.

"Он, конечно, истощен, поскольку он продолжает голодовку. Пьет он только воду. Ну и, естественно, достаточно тяжело человеку в таких условиях, но тем не менее он держится", - рассказала Михайлова журналистам после посещения колонии.

Она добавила, что Навальный продолжает испытывать боли в спине и ноге, у него сохраняется температура и он кашляет.
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"Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге, плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы", - сказала Михайлова журналистам.
"Что касается его состояния здоровья с температурой, температура позавчера была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет", - уточнила Михайлова.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Бруно ЛепруИв РошеОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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