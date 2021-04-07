https://ria.ru/20210407/navalnyy-1727250394.html

Адвокат Навального рассказала о его состоянии

Адвокат Навального рассказала о его состоянии

Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и по-прежнему болеет, рассказала его адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:02

2021-04-07T18:02

2021-04-07T18:02

бруно лепру

ив роше

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 7 апр - РИА Новости. Алексей Навальный продолжает голодовку, пьет только воду и по-прежнему болеет, рассказала его адвокат Ольга Михайлова.Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова в среду приехали в исправительную колонию №2 в городе Покров, где содержится Навальный, они провели там около 2,5 часов.Она добавила, что Навальный продолжает испытывать боли в спине и ноге, у него сохраняется температура и он кашляет."Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге, плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы", - сказала Михайлова журналистам."Что касается его состояния здоровья с температурой, температура позавчера была 39, вчера 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет", - уточнила Михайлова.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210407/navalnyy-1727190717.html

https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html

москва

покров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бруно лепру, ив роше, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия