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Адвокаты приехали к Навальному в колонию
Адвокаты приехали к Навальному в колонию
Адвокаты Алексея Навального приехали к колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, и зашли внутрь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:14
2021-04-07T15:14
замена условного срока навального
россия
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
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ПОКРОВ (Владимирская область), 7 апр - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального приехали к колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, и зашли внутрь, передает корреспондент РИА Новости.Вадим Кобзев и Ольга Михайлова приехали к исправительной колонии №2 в городе Покров примерно в 12.50 мск в среду, после чего сотрудники колонии пропустили их машину за ограждение в 40 метрах от входа.Обменявшись репликами с сотрудником колонии у входа, Кобзев и Михайлова сели обратно в машину и прождали около 1,5 часов, прежде чем им разрешили зайти.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова: тот написал, что госпитализации блогера мешает отсутствие паспорта в его личном деле. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/navalnyy-1727075169.html
https://ria.ru/20210402/navalnyy-1604006541.html
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замена условного срока навального, россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Адвокаты приехали к Навальному в колонию

15:14 07.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПОКРОВ (Владимирская область), 7 апр - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального приехали к колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание, и зашли внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
Вадим Кобзев и Ольга Михайлова приехали к исправительной колонии №2 в городе Покров примерно в 12.50 мск в среду, после чего сотрудники колонии пропустили их машину за ограждение в 40 метрах от входа.
Обменявшись репликами с сотрудником колонии у входа, Кобзев и Михайлова сели обратно в машину и прождали около 1,5 часов, прежде чем им разрешили зайти.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
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Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова: тот написал, что госпитализации блогера мешает отсутствие паспорта в его личном деле. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Сокамерники Навального рассказали, что о нем думают
 
Замена условного срока НавальногоРоссияБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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