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Навальный сдал отрицательный тест на коронавирус
Навальный сдал отрицательный тест на коронавирус
Отбывающему наказание в покровской колонии Алексею Навальному провели тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, затем он сдал тест повторно,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:06
2021-04-07T11:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
алексей навальный
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отбывающему наказание в покровской колонии Алексею Навальному провели тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, затем он сдал тест повторно, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном деле ее супруга, что мешает его госпитализации.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, алексей навальный

Навальный сдал отрицательный тест на коронавирус

11:06 07.04.2021 (обновлено: 11:13 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отбывающему наказание в покровской колонии Алексею Навальному провели тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, затем он сдал тест повторно, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
"Тест на коронавирус провели, он отрицательный. После этого ФСИН решила провести второй тест зачем-то", - сказала собеседница агентства, добавив, что результат повторного теста пока неизвестен.
Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном деле ее супруга, что мешает его госпитализации.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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