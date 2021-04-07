https://ria.ru/20210407/navalnyy-1727142963.html

Навальный сдал отрицательный тест на коронавирус

Навальный сдал отрицательный тест на коронавирус

Отбывающему наказание в покровской колонии Алексею Навальному провели тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, затем он сдал тест повторно,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:06

2021-04-07T11:06

2021-04-07T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

алексей навальный

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отбывающему наказание в покровской колонии Алексею Навальному провели тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, затем он сдал тест повторно, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном деле ее супруга, что мешает его госпитализации.

https://ria.ru/20210406/navalnyy-1604435386.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, алексей навальный