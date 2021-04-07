Навальный сдал отрицательный тест на коронавирус
11:06 07.04.2021 (обновлено: 11:13 07.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Отбывающему наказание в покровской колонии Алексею Навальному провели тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, затем он сдал тест повторно, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Михайлова.
"Тест на коронавирус провели, он отрицательный. После этого ФСИН решила провести второй тест зачем-то", - сказала собеседница агентства, добавив, что результат повторного теста пока неизвестен.
Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у него болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
Накануне жена Навального Юлия опубликовала письмо от начальника колонии в Покрове Александра Муханова, в котором сообщается об отсутствии паспорта в личном деле ее супруга, что мешает его госпитализации.