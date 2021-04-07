https://ria.ru/20210407/nato-1727272982.html

Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева

Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-07T20:33

2021-04-07T20:33

2021-04-08T04:06

ситуация на украине

украинский аналитический центр

александр охрименко

донбасс

нато

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

германия

сша

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер о вступлении страны в НАТО неприятной правдой.Ранее в Берлине заявили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня."Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО <…>. В принципе, представитель ФРГ сказала правду — может, неприятную, но правду", — отметил он.По мнению политолога, на модернизацию украинских войск потребуется "колоссальная сумма"."Как я понимаю, Германия (деньги — Прим.ред.) давать не хочет, а США точно не дадут", — заключил Охрименко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что вступление страны в альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев. Реализация этих планов, по мнению ряда экспертов, займет не менее двадцати лет.

https://ria.ru/20210407/signal-1727240008.html

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донбасс

германия

сша

украина

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ситуация на украине, украинский аналитический центр, александр охрименко, донбасс, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, германия, сша, украина, в мире