Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/nato-1727272982.html
Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева
Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T20:33
2021-04-08T04:06
ситуация на украине
украинский аналитический центр
александр охрименко
донбасс
нато
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156038/61/1560386172_0:50:961:590_1920x0_80_0_0_8aff6ead187f4ecc921d1fcb866a7c16.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер о вступлении страны в НАТО неприятной правдой.Ранее в Берлине заявили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня."Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО &lt;…&gt;. В принципе, представитель ФРГ сказала правду — может, неприятную, но правду", — отметил он.По мнению политолога, на модернизацию украинских войск потребуется "колоссальная сумма"."Как я понимаю, Германия (деньги — Прим.ред.) давать не хочет, а США точно не дадут", — заключил Охрименко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что вступление страны в альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев. Реализация этих планов, по мнению ряда экспертов, займет не менее двадцати лет.
https://ria.ru/20210407/signal-1727240008.html
https://ria.ru/20210407/nato-1727224445.html
донбасс
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156038/61/1560386172_54:0:906:639_1920x0_80_0_0_b57a4f4a2c1a9c2ff48c97f00a7f082a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, украинский аналитический центр, александр охрименко, донбасс, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, германия, сша, украина, в мире

Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева

20:33 07.04.2021 (обновлено: 04:06 08.04.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский военнослужащий во время учений
Украинский военнослужащий во время учений - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер о вступлении страны в НАТО неприятной правдой.
Ранее в Берлине заявили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 17:20
В НАТО планируют послать России "сильный сигнал"
"Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО <…>. В принципе, представитель ФРГ сказала правду — может, неприятную, но правду", — отметил он.
По мнению политолога, на модернизацию украинских войск потребуется "колоссальная сумма".
"Как я понимаю, Германия (деньги — Прим.ред.) давать не хочет, а США точно не дадут", — заключил Охрименко.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что вступление страны в альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев. Реализация этих планов, по мнению ряда экспертов, займет не менее двадцати лет.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 16:21
"Играет с огнем". Немцы выступили против вступления Украины в НАТО
 
Ситуация на УкраинеУкраинский аналитический центрАлександр ОхрименкоДонбассНАТОВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния