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Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева
Украинский политолог озвучил неприятную правду для Киева
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T20:33
2021-04-07T20:33
2021-04-08T04:06
ситуация на украине
украинский аналитический центр
александр охрименко
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владимир зеленский
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с телеканалом RT назвал слова заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер о вступлении страны в НАТО неприятной правдой.Ранее в Берлине заявили, что вопрос о принятии Украины в альянс пока не стоит на повестке дня."Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО <…>. В принципе, представитель ФРГ сказала правду — может, неприятную, но правду", — отметил он.По мнению политолога, на модернизацию украинских войск потребуется "колоссальная сумма"."Как я понимаю, Германия (деньги — Прим.ред.) давать не хочет, а США точно не дадут", — заключил Охрименко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что вступление страны в альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев. Реализация этих планов, по мнению ряда экспертов, займет не менее двадцати лет.
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ситуация на украине, украинский аналитический центр, александр охрименко, донбасс, нато, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, германия, сша, украина, в мире