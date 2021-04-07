Правительство ФРГ: вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается
16:25 07.04.2021 (обновлено: 17:52 07.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. НАТО следует политике "открытых дверей" для новых членов, но вопрос о принятии Украины пока не стоит на повестке дня, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
Она подчеркнула, что Берлин, как и его партнеры в ЕС и Североатлантическом альянсе, поддерживает суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины.
"У Украины есть право свободного выбора своих политических потребностей. Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены", — сказала Деммер.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что вступление Украины в альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В НАТО, со своей стороны, отметили, что считают Украину ценным и долгосрочным партнером, но рассчитывают, что она сосредоточится на внутренних реформах. А в Кремле считают, что присоединение Киева к альянсу только обострит внутриукраинские проблемы, а для жителей Донбасса будет "глубоко неприемлемой перспективой".
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