https://ria.ru/20210407/nato-1727225767.html

Правительство ФРГ: вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается

Правительство ФРГ: вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается

НАТО следует политике "открытых дверей" для новых членов, но вопрос о принятии Украины пока не стоит на повестке дня, заявила заместитель официального... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:25

2021-04-07T16:25

2021-04-07T17:52

ульрике деммер

нато

андерс фог расмуссен

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 7 апр — РИА Новости. НАТО следует политике "открытых дверей" для новых членов, но вопрос о принятии Украины пока не стоит на повестке дня, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.Она подчеркнула, что Берлин, как и его партнеры в ЕС и Североатлантическом альянсе, поддерживает суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что вступление Украины в альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В НАТО, со своей стороны, отметили, что считают Украину ценным и долгосрочным партнером, но рассчитывают, что она сосредоточится на внутренних реформах. А в Кремле считают, что присоединение Киева к альянсу только обострит внутриукраинские проблемы, а для жителей Донбасса будет "глубоко неприемлемой перспективой".

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/nato-1727089242.html

германия

украина

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ульрике деммер, нато, андерс фог расмуссен, германия, украина, в мире