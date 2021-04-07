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"Играет с огнем". Немцы выступили против вступления Украины в НАТО
"Играет с огнем". Немцы выступили против вступления Украины в НАТО
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе завершить конфликт в Донбассе вызвало бурную реакцию читателей... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:21
2021-04-07T17:07
россия
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
йенс столтенберг
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе завершить конфликт в Донбассе вызвало бурную реакцию читателей немецкой газеты Die Welt."Война не закончится, а только разгорится", — написал один из читателей. "Что, черт возьми, Запад забыл на Украине?! Принять Украину в НАТО — это чистое самоубийство!" — заключил другой.Один из комментаторов заявил, что вступление Украины в НАТО является самым быстрым способом втянуть Альянс в войну."Надеюсь, никто не рискнет защищать нашу свободу теперь и в Донбассе", — написал он.Другие читатели еще жестче высказались против выступления Украины в Североатлантический альянс и заявили, что Киев сам провоцирует Москву."Украина играет с огнем и провоцирует Россию, чтобы потом укрыться под знаменами НАТО", — отметил один из пользователей.Нашлись и те, кто отметил близость россиян и украинцев и призвал найти выход из сложившейся в Донбассе ситуации."Русские и украинцы в языковом и культурном отношении ближе друг к другу, чем гессенцы и баварцы. Кто имеет право их разделять и натравливать друг на друга?" — возмутился один из читателей.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта там. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу будет и вовсе неприемлемой перспективой.
https://ria.ru/20210407/ukraina-1727211713.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/nato-1727089242.html
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россия, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, йенс столтенберг, украина, в мире

"Играет с огнем". Немцы выступили против вступления Украины в НАТО

16:21 07.04.2021 (обновлено: 17:07 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении в НАТО как единственном способе завершить конфликт в Донбассе вызвало бурную реакцию читателей немецкой газеты Die Welt.
"Война не закончится, а только разгорится", — написал один из читателей.
"Что, черт возьми, Запад забыл на Украине?! Принять Украину в НАТО — это чистое самоубийство!" — заключил другой.
Один из комментаторов заявил, что вступление Украины в НАТО является самым быстрым способом втянуть Альянс в войну.
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"Надеюсь, никто не рискнет защищать нашу свободу теперь и в Донбассе", — написал он.
Другие читатели еще жестче высказались против выступления Украины в Североатлантический альянс и заявили, что Киев сам провоцирует Москву.
"Украина играет с огнем и провоцирует Россию, чтобы потом укрыться под знаменами НАТО", — отметил один из пользователей.
Нашлись и те, кто отметил близость россиян и украинцев и призвал найти выход из сложившейся в Донбассе ситуации.
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"Русские и украинцы в языковом и культурном отношении ближе друг к другу, чем гессенцы и баварцы. Кто имеет право их разделять и натравливать друг на друга?" — возмутился один из читателей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта там. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу будет и вовсе неприемлемой перспективой.
 
РоссияНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
 
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