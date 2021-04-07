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В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины с ножом
В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины с ножом
Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом на двух человек в Санкт-Петербурге, один из которых скончался, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T20:58
2021-04-07T20:58
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом на двух человек в Санкт-Петербурге, один из которых скончался, сообщает городское ГСУСК РФ.По данным ведомства, в среду днем около гостиницы на площади Победы неизвестный мужчина нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся.В настоящее время устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полицией приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника, введен план "Перехват".
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины с ножом

20:58 07.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом на двух человек в Санкт-Петербурге, один из которых скончался, сообщает городское ГСУСК РФ.
По данным ведомства, в среду днем около гостиницы на площади Победы неизвестный мужчина нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся.

"В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу… Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полицией приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника, введен план "Перехват".
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