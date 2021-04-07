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В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины с ножом

В Петербурге возбудили дело после нападения мужчины с ножом

Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом на двух человек в Санкт-Петербурге, один из которых скончался, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:58

2021-04-07T20:58

2021-04-07T20:58

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после нападения мужчины с ножом на двух человек в Санкт-Петербурге, один из которых скончался, сообщает городское ГСУСК РФ.По данным ведомства, в среду днем около гостиницы на площади Победы неизвестный мужчина нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся.В настоящее время устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. Полицией приняты меры по розыску и задержанию злоумышленника, введен план "Перехват".

https://ria.ru/20210406/shkolnitsa-1727068461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия