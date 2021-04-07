https://ria.ru/20210407/maslo-1727152916.html

Правительство одобрило плавающую пошлину на экспорт масла с 1 сентября

Правительство одобрило плавающую пошлину на экспорт масла с 1 сентября

Правительство РФ одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:52

2021-04-07T11:52

2021-04-07T11:52

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года и составит 70% разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.Минсельхозу РФ для установления индикативной цены поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов. Решения распространяются на продукцию, которая поставляется из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Они помогут отрегулировать объёмы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", - отмечается в сообщении.Кроме того, правительство РФ одобрило коррекцию экспортной пошлины на семена подсолнечника (с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года она составит 50% от таможенной стоимости, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну), а также о продлении до 31 августа 2022 года повышенной ставки вывозной пошлины на рапс (30%, не менее 165 евро за тонну). Соответствующие постановления утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210401/tseny-1603721036.html

https://ria.ru/20210407/subsidii-1727133118.html

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, экономика