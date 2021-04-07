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Правительство одобрило плавающую пошлину на экспорт масла с 1 сентября
Правительство одобрило плавающую пошлину на экспорт масла с 1 сентября
Правительство РФ одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:52
2021-04-07T11:52
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года и составит 70% разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.Минсельхозу РФ для установления индикативной цены поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов. Решения распространяются на продукцию, которая поставляется из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС)."Они помогут отрегулировать объёмы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", - отмечается в сообщении.Кроме того, правительство РФ одобрило коррекцию экспортной пошлины на семена подсолнечника (с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года она составит 50% от таможенной стоимости, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну), а также о продлении до 31 августа 2022 года повышенной ставки вывозной пошлины на рапс (30%, не менее 165 евро за тонну). Соответствующие постановления утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210401/tseny-1603721036.html
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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, экономика

Правительство одобрило плавающую пошлину на экспорт масла с 1 сентября

11:52 07.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрилавок с подсолнечным маслом на ярмарке выходного дня
Прилавок с подсолнечным маслом на ярмарке выходного дня - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ одобрило параметры плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла из России: она будет введена с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года и составит 70% разницы между базовой ценой в 1 тысячу долларов и индикативной ценой минус 50 долларов за тонну, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
"В отношении подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой (1 тысяча долларов за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за 1 тонну)", - говорится в сообщении.
Минсельхозу РФ для установления индикативной цены поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов. Решения распространяются на продукцию, которая поставляется из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Продлеваются соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар
"Они помогут отрегулировать объёмы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью", - отмечается в сообщении.
Кроме того, правительство РФ одобрило коррекцию экспортной пошлины на семена подсолнечника (с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года она составит 50% от таможенной стоимости, но не менее чем 320 долларов за 1 тонну), а также о продлении до 31 августа 2022 года повышенной ставки вывозной пошлины на рапс (30%, не менее 165 евро за тонну). Соответствующие постановления утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РоссияЕвразийский экономический союзМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Правительство РФЭкономика
 
 
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