https://ria.ru/20210407/mars-1727113637.html

НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе

НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T00:01

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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА.Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство во вторник, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки. Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.Полет вертолета, которому предстоит подняться на высоту около трех метров, в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в НАСА.Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии - проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.

https://ria.ru/20210405/raketa-1604295063.html

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