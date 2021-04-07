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НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе
НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе
Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА. РИА Новости, 07.04.2021
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА.Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство во вторник, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки. Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.Полет вертолета, которому предстоит подняться на высоту около трех метров, в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в НАСА.Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии - проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
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земля, марс, космос - риа наука, наса

НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе

00:01 07.04.2021
 
© NASA / JPL / Caltech (PH)Вертолет Ingenuity на Марсе
Вертолет Ingenuity на Марсе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© NASA / JPL / Caltech (PH)
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ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА.
Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство во вторник, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки. Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.
Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете
© NASA / JPL-Caltech

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

Вертолет Ingenuity на Марсе
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, который защищал вертолет Ingenuity во время посадки
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

Вертолет Ingenuity на Марсе
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL / Caltech (PH)

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

Вертолет Ingenuity на Марсе
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

Вертолет Ingenuity на Марсе
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

Вертолет Ingenuity на Марсе
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
Полет вертолета, которому предстоит подняться на высоту около трех метров, в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в НАСА.
Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии - проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
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