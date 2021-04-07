НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА.Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство во вторник, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки. Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.Полет вертолета, которому предстоит подняться на высоту около трех метров, в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в НАСА.Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии - проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, сообщила пресс-служба НАСА.
Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство во вторник, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки. Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.
Полет вертолета, которому предстоит подняться на высоту около трех метров, в случае успеха будущие полеты будут проходить на высоте около 5 метров. Это станет "первым приводным и контролируемым полетом" аппарата на поверхности другой планеты, подчеркивают в НАСА.
Ранее специалисты американского космического ведомства рассказали, что подготовка к первому марсианскому полету дрона требует около шести дней, за это время несущий его марсоход Perseverance должен доставить его к месту старта, а специалисты миссии - проверить действие всех его систем, прежде всего лопасти и зарядку батарей.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Ровер, как рассчитывают в НАСА, будет внимательно наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
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