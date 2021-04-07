https://ria.ru/20210407/krym-1727231803.html

В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года

В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:46

2021-04-07T16:46

2021-04-07T17:13

россия

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав администраций в республике с 2024 года."Совместно с председателем государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По мнению главы региона, это необходимо для расширения участия крымчан в политических процессах в республике. Решение даст гражданам возможность реализовать свое волеизъявление, добавил он.Главы всех местных администраций в Крыму назначаются городскими (сельскими) советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.

https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html

россия

республика крым

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россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, республика крым, политика