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В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года
В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:46
2021-04-07T17:13
россия
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав администраций в республике с 2024 года."Совместно с председателем государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По мнению главы региона, это необходимо для расширения участия крымчан в политических процессах в республике. Решение даст гражданам возможность реализовать свое волеизъявление, добавил он.Главы всех местных администраций в Крыму назначаются городскими (сельскими) советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.
https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html
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россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, республика крым, политика

В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года

16:46 07.04.2021 (обновлено: 17:13 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав администраций в республике с 2024 года.
"Совместно с председателем государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По мнению главы региона, это необходимо для расширения участия крымчан в политических процессах в республике. Решение даст гражданам возможность реализовать свое волеизъявление, добавил он.
Главы всех местных администраций в Крыму назначаются городскими (сельскими) советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновРеспублика КрымПолитика
 
 
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