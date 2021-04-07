https://ria.ru/20210407/krym-1727231803.html
В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года
В Крыму инициируют прямые выборы глав администраций с 2024 года
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:46
2021-04-07T16:46
2021-04-07T17:13
россия
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bd3108afccc9e153c8f8f1c3eb104ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что совместно со спикером местного парламента Владимиром Константиновым выступит с инициативой о прямых выборах глав администраций в республике с 2024 года."Совместно с председателем государственного совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По мнению главы региона, это необходимо для расширения участия крымчан в политических процессах в республике. Решение даст гражданам возможность реализовать свое волеизъявление, добавил он.Главы всех местных администраций в Крыму назначаются городскими (сельскими) советами из претендентов, которые прошли конкурсную комиссию. Такой порядок определен законом республики и уставами муниципальных образований.
https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603922205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6b7639ea49d594abcc7dc8be2eeb322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, республика крым, политика