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Киев отказался от компромисса по Донбассу, заявили в ДНР
Киев отказался от компромисса по Донбассу, заявили в ДНР
Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:10
2021-04-07T23:10
сцкк
мид днр
донецкая народная республика
борис грызлов
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В Киеве заявили, что участники переговоров подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня."Республики подготовили и направили на согласование проект совместного заявления контактной группы, в котором изложены четкие практические шаги по реализации действующей редакции мер. В частности, отражена конкретизация модальностей работы координационного механизма по пресечению и верификации пресечению нарушений при участии СЦКК в действующем составе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Ранее в донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210407/zelenskiy-1727274875.html
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сцкк, мид днр, донецкая народная республика, борис грызлов, оон, украина, в мире

Киев отказался от компромисса по Донбассу, заявили в ДНР

23:10 07.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В Киеве заявили, что участники переговоров подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.
"Республики подготовили и направили на согласование проект совместного заявления контактной группы, в котором изложены четкие практические шаги по реализации действующей редакции мер. В частности, отражена конкретизация модальностей работы координационного механизма по пресечению и верификации пресечению нарушений при участии СЦКК в действующем составе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Однако, как отметили в ведомстве, представители Киева были озабочены "лишь изображением "хорошей мины при плохой игре", а не реальными действиями по разрешению ключевого вопроса: обеспечения на практике устойчивого, полного и бессрочного режима прекращения огня".

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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В ДНР назвали предстоящий визит Зеленского в Донбасс пиаром

"Мы попытались достигнуть компромисса, предложив заявить, что координационный механизм в рамках СЦКК в действующем составе возобновит свою полноценную работу с 00.01 (совпадает с мск) 8 апреля. Попытка не удалась", - отметили в МИД ДНР.

Ранее в донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 20:48
Грызлов рассказал об итогах заседания контактной группы по Донбассу
 
СЦККМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловООНУкраинаВ мире
 
 
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