https://ria.ru/20210407/kiev-1727287152.html

Киев отказался от компромисса по Донбассу, заявили в ДНР

Киев отказался от компромисса по Донбассу, заявили в ДНР

Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:10

2021-04-07T23:10

2021-04-07T23:10

сцкк

мид днр

донецкая народная республика

борис грызлов

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В Киеве заявили, что участники переговоров подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня."Республики подготовили и направили на согласование проект совместного заявления контактной группы, в котором изложены четкие практические шаги по реализации действующей редакции мер. В частности, отражена конкретизация модальностей работы координационного механизма по пресечению и верификации пресечению нарушений при участии СЦКК в действующем составе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.Ранее в донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210407/zelenskiy-1727274875.html

https://ria.ru/20210407/donbass-1727274605.html

донецкая народная республика

украина

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сцкк, мид днр, донецкая народная республика, борис грызлов, оон, украина, в мире