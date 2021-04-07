Киев отказался от компромисса по Донбассу, заявили в ДНР
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
ДОНЕЦК, 7 апр – РИА Новости. Киев на внеочередном заседании контактной группы в среду отказался согласовать практические шаги по выполнению дополнительных мер по обеспечению перемирия в Донбассе, заявили в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Внеочередное заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в режиме видеоконференции. По его итогам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев вновь попытался исказить меры по обеспечению перемирия в Донбассе, заседание закончилось безрезультатно. В Киеве заявили, что участники переговоров подтвердили, что находятся в рамках договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.
"Республики подготовили и направили на согласование проект совместного заявления контактной группы, в котором изложены четкие практические шаги по реализации действующей редакции мер. В частности, отражена конкретизация модальностей работы координационного механизма по пресечению и верификации пресечению нарушений при участии СЦКК в действующем составе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Однако, как отметили в ведомстве, представители Киева были озабочены "лишь изображением "хорошей мины при плохой игре", а не реальными действиями по разрешению ключевого вопроса: обеспечения на практике устойчивого, полного и бессрочного режима прекращения огня".
"Мы попытались достигнуть компромисса, предложив заявить, что координационный механизм в рамках СЦКК в действующем составе возобновит свою полноценную работу с 00.01 (совпадает с мск) 8 апреля. Попытка не удалась", - отметили в МИД ДНР.
Ранее в донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.