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Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" уничтожил в Японском море крылатой ракетой "Калибр" мишень, имитирующую корабль... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T03:43
2021-04-07T03:43
калибр
аденский залив
японское море
дальзавод
тихоокеанский флот вмф россии
москва
владивосток
армия
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" уничтожил в Японском море крылатой ракетой "Калибр" мишень, имитирующую корабль противника, сообщили журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.Опасный для судоходства район моря и воздушное пространство, где летела ракета, были закрыты кораблями, самолетами и вертолетами Тихоокеанского флота, добавили в пресс-службе.Во вторник "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" береговую цель, находившуюся на дистанции более 1000 км. "Калибр" был запущен с фрегата впервые."Шапошников" был спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе "Янтарь" как большой противолодочный корабль проекта 1155, и вошёл в боевой состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу "Маршала Шапошникова" был освобожден от сомалийских пиратов танкер "Московский университет".С 2016 года проходил ремонт с модернизацией на "Дальзаводе" во Владивостоке, в результате получил комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран". Переквалифицирован во фрегат. Ходовые испытания обновленного корабля начались в июле 2020 года.
https://ria.ru/20210406/proverka-1727031735.html
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калибр, аденский залив, японское море, дальзавод, тихоокеанский флот вмф россии, москва, владивосток, армия, безопасность

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море

03:43 07.04.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников из акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" уничтожил в Японском море крылатой ракетой "Калибр" мишень, имитирующую корабль противника, сообщили журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по надводной цели. Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль", - сказали в пресс-службе.
Опасный для судоходства район моря и воздушное пространство, где летела ракета, были закрыты кораблями, самолетами и вертолетами Тихоокеанского флота, добавили в пресс-службе.
Во вторник "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" береговую цель, находившуюся на дистанции более 1000 км. "Калибр" был запущен с фрегата впервые.
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"Шапошников" был спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе "Янтарь" как большой противолодочный корабль проекта 1155, и вошёл в боевой состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу "Маршала Шапошникова" был освобожден от сомалийских пиратов танкер "Московский университет".
С 2016 года проходил ремонт с модернизацией на "Дальзаводе" во Владивостоке, в результате получил комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран". Переквалифицирован во фрегат. Ходовые испытания обновленного корабля начались в июле 2020 года.
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