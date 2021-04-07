https://ria.ru/20210407/kalibr-1727118350.html

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" уничтожил в Японском море крылатой ракетой "Калибр" мишень, имитирующую корабль... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T03:43

2021-04-07T03:43

2021-04-07T03:43

калибр

аденский залив

японское море

дальзавод

тихоокеанский флот вмф россии

москва

владивосток

армия

безопасность

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" уничтожил в Японском море крылатой ракетой "Калибр" мишень, имитирующую корабль противника, сообщили журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.Опасный для судоходства район моря и воздушное пространство, где летела ракета, были закрыты кораблями, самолетами и вертолетами Тихоокеанского флота, добавили в пресс-службе.Во вторник "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" береговую цель, находившуюся на дистанции более 1000 км. "Калибр" был запущен с фрегата впервые."Шапошников" был спущен на воду в 1985 году на калининградском заводе "Янтарь" как большой противолодочный корабль проекта 1155, и вошёл в боевой состав Военно-морского флота СССР в 1986 году. Предназначался для борьбы с атомными субмаринами противника, а также для обеспечения действий своих подлодок и охраны других надводных кораблей. Корабль неоднократно выполнял дальние походы и, в частности, регулярно нес антипиратскую вахту в Аденском заливе. В 2010 году благодаря экипажу "Маршала Шапошникова" был освобожден от сомалийских пиратов танкер "Московский университет".С 2016 года проходил ремонт с модернизацией на "Дальзаводе" во Владивостоке, в результате получил комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран". Переквалифицирован во фрегат. Ходовые испытания обновленного корабля начались в июле 2020 года.

https://ria.ru/20210406/proverka-1727031735.html

https://ria.ru/20210405/armiya-1604268025.html

аденский залив

японское море

москва

владивосток

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калибр, аденский залив, японское море, дальзавод, тихоокеанский флот вмф россии, москва, владивосток, армия, безопасность