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Более 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету
Более 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету
Более 140 социальных объектов Ленобласти до конца 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, благодаря чему врачи фельдшерских пунктов смогут вести... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:20
2021-04-07T11:20
ленинградская область
интернет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Более 140 социальных объектов Ленобласти до конца 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, благодаря чему врачи фельдшерских пунктов смогут вести электронные карты, а школьники получат удобный доступ к цифровым материалам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с 2019 года в России к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с подключаются социально-значимые объекты, а школы – не менее 50 Мбит/с. За прошедшие два года к высокоскоростным линиям связи в Ленобласти подключены 247 социально-значимых объектов. В их числе – школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, отделения Росгвардии."Массовое подключение отдаленных медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими картами, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам. Школьники и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности", — прокомментировал собеседник агентства.В пресс-службе отметили, что работа по обеспечению высокоскоростного подключения к интернету социально значимых организаций ведется в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Заказчиком выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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ленинградская область, интернет

Более 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету

11:20 07.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелефонные и интернет-провода во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Телефонные и интернет-провода во время капитального ремонта в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Более 140 социальных объектов Ленобласти до конца 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, благодаря чему врачи фельдшерских пунктов смогут вести электронные карты, а школьники получат удобный доступ к цифровым материалам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с 2019 года в России к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с подключаются социально-значимые объекты, а школы – не менее 50 Мбит/с. За прошедшие два года к высокоскоростным линиям связи в Ленобласти подключены 247 социально-значимых объектов. В их числе – школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, отделения Росгвардии.
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"Массовое подключение отдаленных медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими картами, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам. Школьники и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности", — прокомментировал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что работа по обеспечению высокоскоростного подключения к интернету социально значимых организаций ведется в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Заказчиком выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
 
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