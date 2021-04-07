https://ria.ru/20210407/internet-1727146263.html

Более 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету

Более 140 соцобъектов Ленобласти подключат к высокоскоростному интернету

Более 140 социальных объектов Ленобласти до конца 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, благодаря чему врачи фельдшерских пунктов смогут вести... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:20

2021-04-07T11:20

2021-04-07T11:20

ленинградская область

интернет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Более 140 социальных объектов Ленобласти до конца 2021 года подключат к высокоскоростному интернету, благодаря чему врачи фельдшерских пунктов смогут вести электронные карты, а школьники получат удобный доступ к цифровым материалам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с 2019 года в России к интернету со скоростью не менее 10 Мбит/с подключаются социально-значимые объекты, а школы – не менее 50 Мбит/с. За прошедшие два года к высокоскоростным линиям связи в Ленобласти подключены 247 социально-значимых объектов. В их числе – школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, отделения Росгвардии."Массовое подключение отдаленных медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими картами, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам. Школьники и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности", — прокомментировал собеседник агентства.В пресс-службе отметили, что работа по обеспечению высокоскоростного подключения к интернету социально значимых организаций ведется в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Заказчиком выступает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

https://ria.ru/20210402/rynok-1603939623.html

ленинградская область

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