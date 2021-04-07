https://ria.ru/20210407/ikony-1727126489.html

Священник призвал воздержаться от целования икон в храмах на Благовещение

Священник призвал воздержаться от целования икон в храмах на Благовещение

Следует воздержаться от целования икон в храме, если их не протирают дезраствором, не толпиться, а также носить маски – и ответственно соблюдать эти правила,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:02

2021-04-07T09:02

2021-04-07T10:26

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Следует воздержаться от целования икон в храме, если их не протирают дезраствором, не толпиться, а также носить маски – и ответственно соблюдать эти правила, заявил в интервью РИА Новости известный православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Благовещение – двунадесятый, один из двенадцати главных церковных праздников. По Евангелию, Дева Мария получила от ангела благую весть – сообщение о том, что она родит Божьего сына. В честь этого события и установлен праздник.По его словам, сейчас главные санитарные требования в храмах - это ношение масок и соблюдение дистанции. В этой связи он отметил, что у прихожан есть "странная традиция" толпиться в храме. "Толпиться не надо – все всё услышат и увидят, ведите себя спокойно", - посоветовал протоиерей."Мы должны демонстрировать определенный уровень сознательности и продолжать соблюдать эти (санитарные – ред.) правила, чтобы не было поводов и нареканий у желающих найти эти поводы. До Пасхи еще четыре недели. Давайте проявлять благоразумие. Особенно это касается тех, кто не болел и не прививался (от коронавируса – ред.). К сожалению, я вижу и по сообщениям знакомых, и по нашим прихожанам, что новые заражения имеют место и люди продолжают болеть и умирать", - сказал Первозванский.В целом, отметил священник, серьезных ограничений в храмах Русской православной церкви в связи с эпидемией пока что нет. "Можно радоваться, потому что наши западные собратья вторую подряд Пасху вынуждены встречать без публичных богослужений", - заключил собеседник агентства.О празднике Благовещения Евангелие повествует так: архангел Гавриил явился к Деве Марии и сказал: "Радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между женами … и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус". Непорочная дева сначала пребывала в недоумении, не поняв, "как будет это, когда я мужа не знаю". "Дух святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется сыном Божиим", - пояснил ангел. На это Мария с покорностью ответила "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему". В праздник Благовещения есть послабления в постном меню: разрешены рыба и вино. В храмах поют праздничные песнопения, духовенство в этот день меняет темные облачения на праздничные – светлые.Читайте полный текст интервью протоиерея Максима Первозванского >>

https://ria.ru/20210405/blagoveschenie-1604322975.html

https://ria.ru/20210407/blagoveschenie-1727073365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, россия, русская православная церковь, православие