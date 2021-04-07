https://ria.ru/20210407/pervozvanskiy-1727099331.html

Отец Максим Первозванский: если Бог только в обрядах – это ужас

Отец Максим Первозванский: если Бог только в обрядах – это ужас

В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения пресвятой Богородицы. Когда фраза "Бог в душе" становится самообманом, можно ли... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:00

2021-04-07T10:00

2021-04-07T10:00

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В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения пресвятой Богородицы. Когда фраза "Бог в душе" становится самообманом, можно ли прикладываться к иконам в храме в условиях пандемии, и почему Бог выбрал для Благой Вести Деву Марию, рассказал в интервью РИА Новости известный православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Беседовал Артем Буденный.– Отец Максим, воплощение Бога в человеке известно только в христианском вероучении? В чем важность, исключительность события благовещения для человечества?– Учение и представление о Боге как о едином творце неба и земли – это достаточно уникальное явление для Древнего мира. Всевозможные представления о рождении полубогов и их воплощения известны в дохристианском мире. Но в отношении язычников мы не можем говорить, что воплотился тот, кто сотворил небо и землю – и в этом уникальность.– Какой смысл (символическое значение) заложен в событии Благовещения? О чем стоит подумать в связи с праздником?– Размышления о празднике Благовещения могут привести нас к целому ряду мыслей, в первую очередь, это размышления о том, кем должна была быть та девушка, которая стала матерью Бога. Например, Иоанн Дамаскин смысл всего Ветхого Завета, то есть всей дохристианской истории, сводит к одному слову – Богородица. Когда архангел Гавриил явился ей (и сказал: "И вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус", Лк 1:31 – ред.), она сначала пребывает в недоумении, задает вопросы, "как будет это, когда я мужа не знаю?", а потом соглашается, отвечает: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему". И в этом ее согласии – удивительный и, пожалуй, главный пример христианского смирения перед Богом, которое может проявить человек. И именно через это ее смирение Бог может войти в человеческую историю. – Почему Бог сошел с неба и воплотился в человека, как сказано в Символе веры, "нас ради и нашего ради спасения", именно в тот момент?– Ответ на вопрос о том, почему Богу потребовалось столько времени ждать после грехопадения Адама, чтобы стать человеком, как раз заключен в событии Благовещения. Наша праматерь Ева, слышавшая от Бога пророчество, что ее потомство победит дьявола, была уверена, что первый ее ребенок будет тем самым спасителем. И это стало глубочайшим разочарованием. Потому что Каин, вместо того, чтобы вернуть Адама и Еву в рай, убил своего брата. Так началась длинная череда трагедий, смертей, убийств и предательств, описанных в Ветхом Завете.Но при этом прослеживается и линия к Ною, Аврааму, Давиду – говоря о родословной Иисуса Христа – и в результате появилась та, кто смогла стать матерью самого Бога. И это – чудо селекции, воспитания человека, который оказался в итоге готов предать себя в волю Божию, явить пример любви, терпения, смирения и одновременно силы.– Что могут в этом празднике почерпнуть для себя скептики или люди, которые говорят, что Бог в душе – и этого достаточно?– Тут мы ничего не должны возражать. Если Бога нет в душе, если он только в обрядах, ритуалах, почти магических – это ужас. Бог должен быть в душе. Другое дело, что зачастую, когда люди говорят: "Бог у меня в душе", они обманывают сами себя и других. Если у меня что-то в душе, я к этому стремлюсь. Например, "моя жена, мои дети у меня в душе" – значит, я думаю о них, пытаюсь понять, что для них хорошо, что они хотят, как мне установить с ними отношения любви и согласия. Это значит, что это меня по-настоящему волнует, что я посвящаю этому силы, время. Поэтому, когда у человека Бог в душе – это прекрасно.Однако, у многих верующих Бог не в душе, а где-то на третьем месте. Когда люди не желают думать на эти темы, не хотят что-то предпринимать, делать что-то конкретное, и говорят, что, мол, "Бог у меня в душе" – это такая обманная словесная конструкция. На самом деле это значит: "Да, я допускаю, что Бог есть, но мне до этого нет никакого дела. Бог на небе сам по себе, а я здесь сам по себе. Я тебя не трогаю – и ты меня не трогай". Эта позиция противоречит и самому событию Благовещения, когда Бог сходит на землю и становится одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, как сказано в Символе веры. Есть и люди, которые искренне верят в Бога, но могут не доверять земной Церкви, – но это другая история.– То есть Благовещение это история не только про Боговоплощение, что Бог сошел на землю, но и что он в душах людей?– Получается, что так. Благовещение – это ответ Богоматери на призыв божественной любви. Бог призывает человека, и человек откликается, и тогда Бог может воплотиться. Откликается не признанием, что Бог где-то есть абстрактно. В древние времена неверующих не было – вопрос в том, действительно ли Бог является движущей силой человеческой души, действительно ли человек открывает свое сердце Богу. Если это происходит, жизнь человека преображается. А если человек живет так, как будто Бога нет, и говорит, что Бог у него в душе, то это обман – себя и других. – Что особенного происходит в храмах Русской церкви в этот праздник, как верующим его провести, как подготовиться?– Благовещение всегда попадает на период Великого Поста. Во время Великого поста духовенство использует темные облачения – фиолетовые или черные. Это период особых, совсем не праздничных, печальных, минорных, как сказали бы светские люди, песнопений. Благовещение врезается в период Великого поста большим праздником. В этот день облачения духовенства голубые, поются величания, совершается полная литургия, хотя Божественная литургия не совершается во время Великого поста в будние дни.Также в этот день ослабляется постная дисциплина, разрешается рыба, можно выпить немного вина. Рыба в Великий пост разражается дважды – на праздник Благовещения и на Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – за неделю до Пасхи.Из особенностей праздника – необычное величание (песнопение, прославляющее святого или Богородицу или Иисуса Христа – ред.), которое, в отличие от других не начинается со слов "Величаем тя". А канон праздника Благовещения представляет из себя диалог Архангела Гавриила и Девы Марии. Каждая из реплик предваряется пением хора "Архангел возопи, Богородица рече". То есть это диалог. Но чтобы это понять и услышать его, нужно глубже погружаться в богослужение.Готовиться к празднику надо, конечно, заранее: прочитать Евангелие от Луки, повествующее о событии Благовещения, поразмышлять над ним – на эту тему есть много проповедей, поучений, над чем стоит подумать.– Следуют ли в Церкви традиции выпускать на праздник голубей? Что она символизирует?– Это народная традиция, она не связана с праздником Благовещения. Ингода на праздник также пекут из теста жаворонков и других птичек – как символ приближающейся весны и Пасхи. Но можно вспомнить и Ноя, и спасение от потопа. Именно голубя выпустил Ной, и когда голубь к нему не вернулся вовсе, значило, что потоп закончился – и можно радоваться.По народной традиции выпускают диких птиц, например, подобранных, спасенных зимой птичек. Но каждый раз это вызывает сопротивление защитников дикой природы. Утверждается, что достаточно много диких птичек гибнут. Поэтому в наше время в связи с особым вниманием к дикой природе чаще выпускают голубей, например, Святейший патриарх, как правило, выпускает голубей. Голуби – прирученные птички, они просто вернутся на свою голубятню. Но в сельской местности выпускать голубей не стоит. Там местные хищные птицы их побьют.В моей семье придерживаются обычая выпускать диких птиц. Мы покупаем специальных птиц "на выпуск". Но надо понимать, как с ними обращаться. Нужно иметь корм, воду, клетку для содержания, не слишком сильно сжимать птицу в руке. Это ответственное дело, и если подходить к этому без должной подготовки, то птички могут погибнуть.В целом, если вы живете в городе, лучше выпускать голубей, если за городом или в парковой зоне и умеете обращается с птицами – то можно и диких. Но это в любом случае не должны быть птички, купленные для содержания в неволе: они не выживут, конечно, в дикой природе. Продаются птицы специально "на выпуск".– В храмах сохраняются специальные правила во время эпидемии, в частности, масочный режим, санитарная обработка поверхностей. Можно ли целовать иконы? И будут ли дополнительные ограничения на Благовещение или Пасху?– Сейчас главные санитарные требования в храмах – это ношение масок и соблюдение дистанции. К сожалению, у прихожан есть странная традиция толпиться в храме. Если что-то происходит, люди туда идут толпой. Толпиться не надо – все все услышат и увидят, ведите себя спокойно.Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы. К иконам лучше не прикладываться. Ограничения насчет целования икон не снимались – мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой. В некоторых храмах около праздничной иконы стоит человек, который после каждого протирает икону спиртовой салфеткой.К счастью, сейчас каких-то серьезных ограничений (в храмах в связи с эпидемией – ред.) пока что нет, и я надеюсь, не будет, если мы сами будем вести себя достаточно разумно.Можно радоваться, потому что наши западные собратья вторую подряд Пасху вынуждены встречать без публичных богослужений. Это очень печально, когда люди не могут оказаться в храме на главные праздники. Мы должны демонстрировать определенный уровень сознательности и продолжать соблюдать эти правила, чтобы не было поводов и нареканий у желающих найти этот повод. До Пасхи еще четыре недели. Давайте проявлять благоразумие. Особенно это касается тех, кто не болел и не прививался. К сожалению, я вижу и по сообщениям знакомых, и по нашим прихожанам, что новые заражения имеют место, и люди продолжают болеть и умирать. Поэтому расслабляться не надо.

https://ria.ru/20210405/blagoveschenie-1604322975.html

https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html

https://ria.ru/20210318/post-1601726286.html

https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html

https://ria.ru/20210315/post-1601318180.html

https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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