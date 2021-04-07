https://ria.ru/20210407/pervozvanskiy-1727099331.html
Отец Максим Первозванский: если Бог только в обрядах – это ужас
Отец Максим Первозванский: если Бог только в обрядах – это ужас
В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения пресвятой Богородицы. Когда фраза "Бог в душе" становится самообманом, можно ли... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:00
2021-04-07T10:00
2021-04-07T10:00
религиозные праздники
религия
интервью - религия и мировоззрение
русская православная церковь
иерусалим
интервью
православные отмечают праздник благовещения
интервью - авторы
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В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения пресвятой Богородицы. Когда фраза "Бог в душе" становится самообманом, можно ли прикладываться к иконам в храме в условиях пандемии, и почему Бог выбрал для Благой Вести Деву Марию, рассказал в интервью РИА Новости известный православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Беседовал Артем Буденный.– Отец Максим, воплощение Бога в человеке известно только в христианском вероучении? В чем важность, исключительность события благовещения для человечества?– Учение и представление о Боге как о едином творце неба и земли – это достаточно уникальное явление для Древнего мира. Всевозможные представления о рождении полубогов и их воплощения известны в дохристианском мире. Но в отношении язычников мы не можем говорить, что воплотился тот, кто сотворил небо и землю – и в этом уникальность.– Какой смысл (символическое значение) заложен в событии Благовещения? О чем стоит подумать в связи с праздником?– Размышления о празднике Благовещения могут привести нас к целому ряду мыслей, в первую очередь, это размышления о том, кем должна была быть та девушка, которая стала матерью Бога. Например, Иоанн Дамаскин смысл всего Ветхого Завета, то есть всей дохристианской истории, сводит к одному слову – Богородица. Когда архангел Гавриил явился ей (и сказал: "И вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус", Лк 1:31 – ред.), она сначала пребывает в недоумении, задает вопросы, "как будет это, когда я мужа не знаю?", а потом соглашается, отвечает: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему". И в этом ее согласии – удивительный и, пожалуй, главный пример христианского смирения перед Богом, которое может проявить человек. И именно через это ее смирение Бог может войти в человеческую историю. – Почему Бог сошел с неба и воплотился в человека, как сказано в Символе веры, "нас ради и нашего ради спасения", именно в тот момент?– Ответ на вопрос о том, почему Богу потребовалось столько времени ждать после грехопадения Адама, чтобы стать человеком, как раз заключен в событии Благовещения. Наша праматерь Ева, слышавшая от Бога пророчество, что ее потомство победит дьявола, была уверена, что первый ее ребенок будет тем самым спасителем. И это стало глубочайшим разочарованием. Потому что Каин, вместо того, чтобы вернуть Адама и Еву в рай, убил своего брата. Так началась длинная череда трагедий, смертей, убийств и предательств, описанных в Ветхом Завете.Но при этом прослеживается и линия к Ною, Аврааму, Давиду – говоря о родословной Иисуса Христа – и в результате появилась та, кто смогла стать матерью самого Бога. И это – чудо селекции, воспитания человека, который оказался в итоге готов предать себя в волю Божию, явить пример любви, терпения, смирения и одновременно силы.– Что могут в этом празднике почерпнуть для себя скептики или люди, которые говорят, что Бог в душе – и этого достаточно?– Тут мы ничего не должны возражать. Если Бога нет в душе, если он только в обрядах, ритуалах, почти магических – это ужас. Бог должен быть в душе. Другое дело, что зачастую, когда люди говорят: "Бог у меня в душе", они обманывают сами себя и других. Если у меня что-то в душе, я к этому стремлюсь. Например, "моя жена, мои дети у меня в душе" – значит, я думаю о них, пытаюсь понять, что для них хорошо, что они хотят, как мне установить с ними отношения любви и согласия. Это значит, что это меня по-настоящему волнует, что я посвящаю этому силы, время. Поэтому, когда у человека Бог в душе – это прекрасно.Однако, у многих верующих Бог не в душе, а где-то на третьем месте. Когда люди не желают думать на эти темы, не хотят что-то предпринимать, делать что-то конкретное, и говорят, что, мол, "Бог у меня в душе" – это такая обманная словесная конструкция. На самом деле это значит: "Да, я допускаю, что Бог есть, но мне до этого нет никакого дела. Бог на небе сам по себе, а я здесь сам по себе. Я тебя не трогаю – и ты меня не трогай". Эта позиция противоречит и самому событию Благовещения, когда Бог сходит на землю и становится одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, как сказано в Символе веры. Есть и люди, которые искренне верят в Бога, но могут не доверять земной Церкви, – но это другая история.– То есть Благовещение это история не только про Боговоплощение, что Бог сошел на землю, но и что он в душах людей?– Получается, что так. Благовещение – это ответ Богоматери на призыв божественной любви. Бог призывает человека, и человек откликается, и тогда Бог может воплотиться. Откликается не признанием, что Бог где-то есть абстрактно. В древние времена неверующих не было – вопрос в том, действительно ли Бог является движущей силой человеческой души, действительно ли человек открывает свое сердце Богу. Если это происходит, жизнь человека преображается. А если человек живет так, как будто Бога нет, и говорит, что Бог у него в душе, то это обман – себя и других. – Что особенного происходит в храмах Русской церкви в этот праздник, как верующим его провести, как подготовиться?– Благовещение всегда попадает на период Великого Поста. Во время Великого поста духовенство использует темные облачения – фиолетовые или черные. Это период особых, совсем не праздничных, печальных, минорных, как сказали бы светские люди, песнопений. Благовещение врезается в период Великого поста большим праздником. В этот день облачения духовенства голубые, поются величания, совершается полная литургия, хотя Божественная литургия не совершается во время Великого поста в будние дни.Также в этот день ослабляется постная дисциплина, разрешается рыба, можно выпить немного вина. Рыба в Великий пост разражается дважды – на праздник Благовещения и на Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – за неделю до Пасхи.Из особенностей праздника – необычное величание (песнопение, прославляющее святого или Богородицу или Иисуса Христа – ред.), которое, в отличие от других не начинается со слов "Величаем тя". А канон праздника Благовещения представляет из себя диалог Архангела Гавриила и Девы Марии. Каждая из реплик предваряется пением хора "Архангел возопи, Богородица рече". То есть это диалог. Но чтобы это понять и услышать его, нужно глубже погружаться в богослужение.Готовиться к празднику надо, конечно, заранее: прочитать Евангелие от Луки, повествующее о событии Благовещения, поразмышлять над ним – на эту тему есть много проповедей, поучений, над чем стоит подумать.– Следуют ли в Церкви традиции выпускать на праздник голубей? Что она символизирует?– Это народная традиция, она не связана с праздником Благовещения. Ингода на праздник также пекут из теста жаворонков и других птичек – как символ приближающейся весны и Пасхи. Но можно вспомнить и Ноя, и спасение от потопа. Именно голубя выпустил Ной, и когда голубь к нему не вернулся вовсе, значило, что потоп закончился – и можно радоваться.По народной традиции выпускают диких птиц, например, подобранных, спасенных зимой птичек. Но каждый раз это вызывает сопротивление защитников дикой природы. Утверждается, что достаточно много диких птичек гибнут. Поэтому в наше время в связи с особым вниманием к дикой природе чаще выпускают голубей, например, Святейший патриарх, как правило, выпускает голубей. Голуби – прирученные птички, они просто вернутся на свою голубятню. Но в сельской местности выпускать голубей не стоит. Там местные хищные птицы их побьют.В моей семье придерживаются обычая выпускать диких птиц. Мы покупаем специальных птиц "на выпуск". Но надо понимать, как с ними обращаться. Нужно иметь корм, воду, клетку для содержания, не слишком сильно сжимать птицу в руке. Это ответственное дело, и если подходить к этому без должной подготовки, то птички могут погибнуть.В целом, если вы живете в городе, лучше выпускать голубей, если за городом или в парковой зоне и умеете обращается с птицами – то можно и диких. Но это в любом случае не должны быть птички, купленные для содержания в неволе: они не выживут, конечно, в дикой природе. Продаются птицы специально "на выпуск".– В храмах сохраняются специальные правила во время эпидемии, в частности, масочный режим, санитарная обработка поверхностей. Можно ли целовать иконы? И будут ли дополнительные ограничения на Благовещение или Пасху?– Сейчас главные санитарные требования в храмах – это ношение масок и соблюдение дистанции. К сожалению, у прихожан есть странная традиция толпиться в храме. Если что-то происходит, люди туда идут толпой. Толпиться не надо – все все услышат и увидят, ведите себя спокойно.Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы. К иконам лучше не прикладываться. Ограничения насчет целования икон не снимались – мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой. В некоторых храмах около праздничной иконы стоит человек, который после каждого протирает икону спиртовой салфеткой.К счастью, сейчас каких-то серьезных ограничений (в храмах в связи с эпидемией – ред.) пока что нет, и я надеюсь, не будет, если мы сами будем вести себя достаточно разумно.Можно радоваться, потому что наши западные собратья вторую подряд Пасху вынуждены встречать без публичных богослужений. Это очень печально, когда люди не могут оказаться в храме на главные праздники. Мы должны демонстрировать определенный уровень сознательности и продолжать соблюдать эти правила, чтобы не было поводов и нареканий у желающих найти этот повод. До Пасхи еще четыре недели. Давайте проявлять благоразумие. Особенно это касается тех, кто не болел и не прививался. К сожалению, я вижу и по сообщениям знакомых, и по нашим прихожанам, что новые заражения имеют место, и люди продолжают болеть и умирать. Поэтому расслабляться не надо.
https://ria.ru/20210405/blagoveschenie-1604322975.html
https://ria.ru/20210403/paskha-1604100199.html
https://ria.ru/20210318/post-1601726286.html
https://ria.ru/20210326/paskha-1602980168.html
https://ria.ru/20210315/post-1601318180.html
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
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религиозные праздники, религия, интервью - религия и мировоззрение, русская православная церковь, иерусалим, интервью, православные отмечают праздник благовещения , интервью - авторы
В Русской православной церкви в среду встречают праздник Благовещения пресвятой Богородицы. Когда фраза "Бог в душе" становится самообманом, можно ли прикладываться к иконам в храме в условиях пандемии, и почему Бог выбрал для Благой Вести Деву Марию, рассказал в интервью РИА Новости известный православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Беседовал Артем Буденный.
– Отец Максим, воплощение Бога в человеке известно только в христианском вероучении? В чем важность, исключительность события благовещения для человечества?
– Учение и представление о Боге как о едином творце неба и земли – это достаточно уникальное явление для Древнего мира. Всевозможные представления о рождении полубогов и их воплощения известны в дохристианском мире. Но в отношении язычников мы не можем говорить, что воплотился тот, кто сотворил небо и землю – и в этом уникальность.
– Какой смысл (символическое значение) заложен в событии Благовещения? О чем стоит подумать в связи с праздником?
– Размышления о празднике Благовещения могут привести нас к целому ряду мыслей, в первую очередь, это размышления о том, кем должна была быть та девушка, которая стала матерью Бога. Например, Иоанн Дамаскин смысл всего Ветхого Завета, то есть всей дохристианской истории, сводит к одному слову – Богородица. Когда архангел Гавриил явился ей (и сказал: "И вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя: Иисус", Лк 1:31 – ред.), она сначала пребывает в недоумении, задает вопросы, "как будет это, когда я мужа не знаю?", а потом соглашается, отвечает: "Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему". И в этом ее согласии – удивительный и, пожалуй, главный пример христианского смирения перед Богом, которое может проявить человек. И именно через это ее смирение Бог может войти в человеческую историю.
– Почему Бог сошел с неба и воплотился в человека, как сказано в Символе веры, "нас ради и нашего ради спасения", именно в тот момент?
– Ответ на вопрос о том, почему Богу потребовалось столько времени ждать после грехопадения Адама, чтобы стать человеком, как раз заключен в событии Благовещения. Наша праматерь Ева, слышавшая от Бога пророчество, что ее потомство победит дьявола, была уверена, что первый ее ребенок будет тем самым спасителем. И это стало глубочайшим разочарованием. Потому что Каин, вместо того, чтобы вернуть Адама и Еву в рай, убил своего брата. Так началась длинная череда трагедий, смертей, убийств и предательств, описанных в Ветхом Завете.
Но при этом прослеживается и линия к Ною, Аврааму, Давиду – говоря о родословной Иисуса Христа – и в результате появилась та, кто смогла стать матерью самого Бога. И это – чудо селекции, воспитания человека, который оказался в итоге готов предать себя в волю Божию, явить пример любви, терпения, смирения и одновременно силы.
– Что могут в этом празднике почерпнуть для себя скептики или люди, которые говорят, что Бог в душе – и этого достаточно?
– Тут мы ничего не должны возражать. Если Бога нет в душе, если он только в обрядах, ритуалах, почти магических – это ужас. Бог должен быть в душе. Другое дело, что зачастую, когда люди говорят: "Бог у меня в душе", они обманывают сами себя и других. Если у меня что-то в душе, я к этому стремлюсь. Например, "моя жена, мои дети у меня в душе" – значит, я думаю о них, пытаюсь понять, что для них хорошо, что они хотят, как мне установить с ними отношения любви и согласия. Это значит, что это меня по-настоящему волнует, что я посвящаю этому силы, время. Поэтому, когда у человека Бог в душе – это прекрасно.
Однако, у многих верующих Бог не в душе, а где-то на третьем месте. Когда люди не желают думать на эти темы, не хотят что-то предпринимать, делать что-то конкретное, и говорят, что, мол, "Бог у меня в душе" – это такая обманная словесная конструкция. На самом деле это значит: "Да, я допускаю, что Бог есть, но мне до этого нет никакого дела. Бог на небе сам по себе, а я здесь сам по себе. Я тебя не трогаю – и ты меня не трогай". Эта позиция противоречит и самому событию Благовещения, когда Бог сходит на землю и становится одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха, как сказано в Символе веры. Есть и люди, которые искренне верят в Бога, но могут не доверять земной Церкви, – но это другая история.
– То есть Благовещение это история не только про Боговоплощение, что Бог сошел на землю, но и что он в душах людей?
– Получается, что так. Благовещение – это ответ Богоматери на призыв божественной любви. Бог призывает человека, и человек откликается, и тогда Бог может воплотиться. Откликается не признанием, что Бог где-то есть абстрактно. В древние времена неверующих не было – вопрос в том, действительно ли Бог является движущей силой человеческой души, действительно ли человек открывает свое сердце Богу. Если это происходит, жизнь человека преображается. А если человек живет так, как будто Бога нет, и говорит, что Бог у него в душе, то это обман – себя и других.
– Что особенного происходит в храмах Русской церкви в этот праздник, как верующим его провести, как подготовиться?
– Благовещение всегда попадает на период Великого Поста. Во время Великого поста духовенство использует темные облачения – фиолетовые или черные. Это период особых, совсем не праздничных, печальных, минорных, как сказали бы светские люди, песнопений. Благовещение врезается в период Великого поста большим праздником. В этот день облачения духовенства голубые, поются величания, совершается полная литургия, хотя Божественная литургия не совершается во время Великого поста в будние дни.
Также в этот день ослабляется постная дисциплина, разрешается рыба, можно выпить немного вина. Рыба в Великий пост разражается дважды – на праздник Благовещения и на Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим
– за неделю до Пасхи.
Из особенностей праздника – необычное величание (песнопение, прославляющее святого или Богородицу или Иисуса Христа – ред.), которое, в отличие от других не начинается со слов "Величаем тя". А канон праздника Благовещения представляет из себя диалог Архангела Гавриила и Девы Марии. Каждая из реплик предваряется пением хора "Архангел возопи, Богородица рече". То есть это диалог. Но чтобы это понять и услышать его, нужно глубже погружаться в богослужение.
Готовиться к празднику надо, конечно, заранее: прочитать Евангелие от Луки, повествующее о событии Благовещения, поразмышлять над ним – на эту тему есть много проповедей, поучений, над чем стоит подумать.
– Следуют ли в Церкви традиции выпускать на праздник голубей? Что она символизирует?
– Это народная традиция, она не связана с праздником Благовещения. Ингода на праздник также пекут из теста жаворонков и других птичек – как символ приближающейся весны и Пасхи. Но можно вспомнить и Ноя, и спасение от потопа. Именно голубя выпустил Ной, и когда голубь к нему не вернулся вовсе, значило, что потоп закончился – и можно радоваться.
По народной традиции выпускают диких птиц, например, подобранных, спасенных зимой птичек. Но каждый раз это вызывает сопротивление защитников дикой природы. Утверждается, что достаточно много диких птичек гибнут. Поэтому в наше время в связи с особым вниманием к дикой природе чаще выпускают голубей, например, Святейший патриарх, как правило, выпускает голубей. Голуби – прирученные птички, они просто вернутся на свою голубятню. Но в сельской местности выпускать голубей не стоит. Там местные хищные птицы их побьют.
В моей семье придерживаются обычая выпускать диких птиц. Мы покупаем специальных птиц "на выпуск". Но надо понимать, как с ними обращаться. Нужно иметь корм, воду, клетку для содержания, не слишком сильно сжимать птицу в руке. Это ответственное дело, и если подходить к этому без должной подготовки, то птички могут погибнуть.
В целом, если вы живете в городе, лучше выпускать голубей, если за городом или в парковой зоне и умеете обращается с птицами – то можно и диких. Но это в любом случае не должны быть птички, купленные для содержания в неволе: они не выживут, конечно, в дикой природе. Продаются птицы специально "на выпуск".
– В храмах сохраняются специальные правила во время эпидемии, в частности, масочный режим, санитарная обработка поверхностей. Можно ли целовать иконы? И будут ли дополнительные ограничения на Благовещение или Пасху?
– Сейчас главные санитарные требования в храмах – это ношение масок и соблюдение дистанции. К сожалению, у прихожан есть странная традиция толпиться в храме. Если что-то происходит, люди туда идут толпой. Толпиться не надо – все все услышат и увидят, ведите себя спокойно.
Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы. К иконам лучше не прикладываться. Ограничения насчет целования икон не снимались – мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой. В некоторых храмах около праздничной иконы стоит человек, который после каждого протирает икону спиртовой салфеткой.
К счастью, сейчас каких-то серьезных ограничений (в храмах в связи с эпидемией – ред.) пока что нет, и я надеюсь, не будет, если мы сами будем вести себя достаточно разумно.
Можно радоваться, потому что наши западные собратья вторую подряд Пасху вынуждены встречать без публичных богослужений. Это очень печально, когда люди не могут оказаться в храме на главные праздники. Мы должны демонстрировать определенный уровень сознательности и продолжать соблюдать эти правила, чтобы не было поводов и нареканий у желающих найти этот повод. До Пасхи еще четыре недели. Давайте проявлять благоразумие. Особенно это касается тех, кто не болел и не прививался. К сожалению, я вижу и по сообщениям знакомых, и по нашим прихожанам, что новые заражения имеют место, и люди продолжают болеть и умирать. Поэтому расслабляться не надо.