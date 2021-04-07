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У Навального обнаружили две грыжи, заявила адвокат
У Навального обнаружили две грыжи, заявила адвокат
Две грыжи и протрузия обнаружены у Алексея Навального, в колонии предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, блогер от них отказывается,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:38
2021-04-07T19:38
россия
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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ПОКРОВ (Владимирская область), 7 апр - РИА Новости. Две грыжи и протрузия обнаружены у Алексея Навального, в колонии предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, блогер от них отказывается, рассказала журналистам его адвокат Ольга Михайлова.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь."Фельдшер настаивает на тех же лекарствах, которые были ими выписаны тогда - это "Диклофенак" и никотиновая кислота", - сказала Михайлова, добавив, что её клиент "от этих лекарств отказывается".Также Михайлова добавила, что Навальному не выдали на руки заключение по итогам МРТ, которое, по ее утверждению, выявило грыжи и протрузию."На словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж, она достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Соответственно, наш невролог дал нам заключение о том, что то лечение, которое предложила колония, оно неэффективно", - сказала Михайлова.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество

У Навального обнаружили две грыжи, заявила адвокат

19:38 07.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПОКРОВ (Владимирская область), 7 апр - РИА Новости. Две грыжи и протрузия обнаружены у Алексея Навального, в колонии предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, блогер от них отказывается, рассказала журналистам его адвокат Ольга Михайлова.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
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"Фельдшер настаивает на тех же лекарствах, которые были ими выписаны тогда - это "Диклофенак" и никотиновая кислота", - сказала Михайлова, добавив, что её клиент "от этих лекарств отказывается".
Также Михайлова добавила, что Навальному не выдали на руки заключение по итогам МРТ, которое, по ее утверждению, выявило грыжи и протрузию.
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"На словах ему дали записать диагноз, который у него есть. Одна из грыж, она достаточно сложная в лечении и достаточно не описана в том заключении, которое ему озвучили. Соответственно, наш невролог дал нам заключение о том, что то лечение, которое предложила колония, оно неэффективно", - сказала Михайлова.
 
РоссияОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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