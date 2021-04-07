https://ria.ru/20210407/gatchina-1727144969.html

Дрозденко: переезд чиновников в Гатчину завершится к 2024 году

Дрозденко: переезд чиновников в Гатчину завершится к 2024 году

Присвоение Гатчине статуса столицы будет способствовать культурному, туристическому и транспортному развитию города, сообщил губернатор Ленинградской области... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:16

2021-04-07T11:16

2021-04-07T11:16

ленинградская область

александр дрозденко

гатчина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Присвоение Гатчине статуса столицы будет способствовать культурному, туристическому и транспортному развитию города, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Накануне глава региона подписал закон о внесении изменений в Устав Ленинградской области, где статус столицы региона присвоен Гатчине — самому крупному населенному пункту региона. До этого момента в регионе не было постоянной столицы, каждый год жители выбирали город, который на 12 месяцев получал статус и привилегии столицы.Глава региона пояснил, что собственная столица для региона – это не только вопрос переезда чиновников, а в первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта."На сегодняшний день достигнута договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также – возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленинградской области с Гатчиной", — добавил Дрозденко.Он уточнил, что поэтапный переезд займет не менее трех лет и завершится к 2024 году.Также в числе первых переедут комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодежи, комитет по спорту. Затем переедут небольшие комитеты — комитет госстройнадзора, комитет градостроительной политики и другие.В настоящий момент власти региона ведут переговоры с Минобороны, Ростелекомом, Росимуществом по поводу помещений в Гатчине. Для полного переезда необходимо порядка ста тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20210326/sotrudnichestvo-1602952271.html

гатчина

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александр дрозденко, гатчина