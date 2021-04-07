Фургала госпитализировали в больницу "Матросской тишины"
15:21 07.04.2021 (обновлено: 16:20 07.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Заболевшего коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", он находится в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
Ранее адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал РИА Новости, что у экс-губернатора коронавирус, температура 38 градусов.
"Да, у него COVID-19, в больницу СИЗО "Матросская тишина" его доставили в удовлетворительном состоянии", - заявила правозащитница.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
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