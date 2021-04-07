https://ria.ru/20210407/furgal-1727205041.html

Фургала госпитализировали в больницу "Матросской тишины"

Фургала госпитализировали в больницу "Матросской тишины"

Заболевшего коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", он... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:21

2021-04-07T15:21

2021-04-07T16:20

россия

сергей фургал

онк

матросская тишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_0:176:3037:1884_1920x0_80_0_0_9028033c5bf7e3e00a5a21ee8870c70d.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Заболевшего коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", он находится в удовлетворительном состоянии, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.Ранее адвокат Фургала Борис Кожемякин рассказал РИА Новости, что у экс-губернатора коронавирус, температура 38 градусов.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.

https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600198664.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей фургал, онк, матросская тишина