https://ria.ru/20210407/fsb-1727170640.html

ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции

ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции

Оперативники пресекли деятельность двух красноярцев, причастных к организации канала незаконной миграции в Красноярский край, мужчины задержаны, возбуждено... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:11

2021-04-07T13:11

2021-04-07T13:11

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Оперативники пресекли деятельность двух красноярцев, причастных к организации канала незаконной миграции в Красноярский край, мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.В пресс-службе добавили, что оперативники установили, то что красноярцы создавали иностранцам, не имеющим основания для законного пребывания на территории России, условия для проживания и работы. Известно, что с использованием указанной схемы легализовано более 50 человек. Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", они задержаны.

https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html

россия

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия