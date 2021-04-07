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ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции
ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции
Оперативники пресекли деятельность двух красноярцев, причастных к организации канала незаконной миграции в Красноярский край, мужчины задержаны, возбуждено... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:11
2021-04-07T13:11
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Оперативники пресекли деятельность двух красноярцев, причастных к организации канала незаконной миграции в Красноярский край, мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.В пресс-службе добавили, что оперативники установили, то что красноярцы создавали иностранцам, не имеющим основания для законного пребывания на территории России, условия для проживания и работы. Известно, что с использованием указанной схемы легализовано более 50 человек. Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", они задержаны.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярский край, происшествия

ФСБ задержала двух мужчин, причастных к организации нелегальной миграции

13:11 07.04.2021
 
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 апр - РИА Новости. Оперативники пресекли деятельность двух красноярцев, причастных к организации канала незаконной миграции в Красноярский край, мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала незаконной миграции на территории Красноярского края. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена преступная деятельность двух жителей Красноярска, занимавшихся незаконной легализацией выходцев из стран Центрально-Азиатского региона на территории края", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что оперативники установили, то что красноярцы создавали иностранцам, не имеющим основания для законного пребывания на территории России, условия для проживания и работы. Известно, что с использованием указанной схемы легализовано более 50 человек. Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконной миграции", они задержаны.
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