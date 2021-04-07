Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210407/forum-1727209306.html
Губернатор Ямала встретился с участниками форума КМНС
Губернатор Ямала встретился с участниками форума КМНС
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:32
2021-04-07T15:32
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
дальний восток
ямал
совет федерации рф
салехард
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4137e1fd281d768b12a18c5ae47681c9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона."В рамках форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Салехарде, состоялась встреча членов Координационного совета Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.Член Совета Федерации, президент ассоциации Григорий Ледков поблагодарил правительство ЯНАО за продуктивное сотрудничество с ассоциацией, поддержку во всех делах, а также за внимательное отношение в целом к коренному населению. Ямал является пилотной площадкой для отработки многих важных решений, таких, как реестр коренных малочисленных народов Севера, а также инициатором прорывных решений в социальной политике, например, "чумового капитала" для семей, ведущих традиционных образ жизни."Чумовой капитал" создал определенный резонанс. Это хорошая мера, которая позволит семьям, выбирающим путь предков, получать нужную поддержку от государства. При этом мы сохраним все другие положенные льготы при многодетности", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Он отметил, что прошлый год был непростым. Во время пандемии на Ямале был принят ряд мер поддержки специально для кочующего населения. В дополнение к традиционным "кочевым" они получили единовременную социальную выплату в размере 5 тысяч рублей. Мера коснулась семей тундровиков, где есть несовершеннолетние дети, – выплачено по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, и граждане пожилого возраста. В результате единовременная социальная выплата была назначена 1 609 пожилым людям и 7 800 детям.Кроме того, по словам губернатора, важнейшим направлением в работе с коренным населением остается образование. С 2020 года увеличены объемы средств на повышение уровня образования студентам из числа коренных малочисленных народов Севера из малоимущих семей. Выросла социальная стипендия, возмещение расходов на оплату общежития, внедрен образовательный сертификат, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html
https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html
дальний восток
ямал
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_84fe424e5cd1cd0b7028a1b4569ed342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий артюхов, дальний восток, ямал, совет федерации рф, салехард, общество

Губернатор Ямала встретился с участниками форума КМНС

15:32 07.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона.
"В рамках форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Салехарде, состоялась встреча членов Координационного совета Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 13:55Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО приняли закон по сохранению надбавки к пенсиям
Член Совета Федерации, президент ассоциации Григорий Ледков поблагодарил правительство ЯНАО за продуктивное сотрудничество с ассоциацией, поддержку во всех делах, а также за внимательное отношение в целом к коренному населению. Ямал является пилотной площадкой для отработки многих важных решений, таких, как реестр коренных малочисленных народов Севера, а также инициатором прорывных решений в социальной политике, например, "чумового капитала" для семей, ведущих традиционных образ жизни.
"Чумовой капитал" создал определенный резонанс. Это хорошая мера, которая позволит семьям, выбирающим путь предков, получать нужную поддержку от государства. При этом мы сохраним все другие положенные льготы при многодетности", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Виды Салехарда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 13:24Ямало-Ненецкий автономный округ
Правительство Ямала готовит новые меры поддержки для предпринимателей
Он отметил, что прошлый год был непростым. Во время пандемии на Ямале был принят ряд мер поддержки специально для кочующего населения. В дополнение к традиционным "кочевым" они получили единовременную социальную выплату в размере 5 тысяч рублей. Мера коснулась семей тундровиков, где есть несовершеннолетние дети, – выплачено по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, и граждане пожилого возраста. В результате единовременная социальная выплата была назначена 1 609 пожилым людям и 7 800 детям.
Кроме того, по словам губернатора, важнейшим направлением в работе с коренным населением остается образование. С 2020 года увеличены объемы средств на повышение уровня образования студентам из числа коренных малочисленных народов Севера из малоимущих семей. Выросла социальная стипендия, возмещение расходов на оплату общежития, внедрен образовательный сертификат, уточнил глава региона.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховДальний ВостокЯмалСовет Федерации РФСалехардОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
01:14В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
Лента новостейМолния