https://ria.ru/20210407/forum-1727209306.html

Губернатор Ямала встретился с участниками форума КМНС

Губернатор Ямала встретился с участниками форума КМНС

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:32

2021-04-07T15:32

2021-04-07T15:32

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

дальний восток

ямал

совет федерации рф

салехард

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с участниками форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Салехарде, сообщает пресс-служба главы региона."В рамках форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, который проходит в Салехарде, состоялась встреча членов Координационного совета Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым", - говорится в сообщении.Член Совета Федерации, президент ассоциации Григорий Ледков поблагодарил правительство ЯНАО за продуктивное сотрудничество с ассоциацией, поддержку во всех делах, а также за внимательное отношение в целом к коренному населению. Ямал является пилотной площадкой для отработки многих важных решений, таких, как реестр коренных малочисленных народов Севера, а также инициатором прорывных решений в социальной политике, например, "чумового капитала" для семей, ведущих традиционных образ жизни."Чумовой капитал" создал определенный резонанс. Это хорошая мера, которая позволит семьям, выбирающим путь предков, получать нужную поддержку от государства. При этом мы сохраним все другие положенные льготы при многодетности", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Он отметил, что прошлый год был непростым. Во время пандемии на Ямале был принят ряд мер поддержки специально для кочующего населения. В дополнение к традиционным "кочевым" они получили единовременную социальную выплату в размере 5 тысяч рублей. Мера коснулась семей тундровиков, где есть несовершеннолетние дети, – выплачено по 5 тысяч рублей на каждого ребенка, и граждане пожилого возраста. В результате единовременная социальная выплата была назначена 1 609 пожилым людям и 7 800 детям.Кроме того, по словам губернатора, важнейшим направлением в работе с коренным населением остается образование. С 2020 года увеличены объемы средств на повышение уровня образования студентам из числа коренных малочисленных народов Севера из малоимущих семей. Выросла социальная стипендия, возмещение расходов на оплату общежития, внедрен образовательный сертификат, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20210407/yamal-1727183291.html

https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html

дальний восток

ямал

салехард

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дмитрий артюхов, дальний восток, ямал, совет федерации рф, салехард, общество